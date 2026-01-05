Rušiť predplatné a šetriť drobné vám nepomôže: Odborníčka radí, ako môžete skutočne začať bohatnúť

Foto: Pexels

Petra Sušaninová
Vašu obľúbenú kávu si v kaviarni odopierať nemusíte.

Pokiaľ ide o financie, vždy je dobré mať istú zálohu a nerozhadzovať bez rozmyslu na všetko, čo sa človeku zapáči. Odborníčka si ale myslí, že človek nezbohatne na tom, že na všetko zruší predplatné a bude si odopierať drobné radosti. Tvrdí, že je potrebné zmeniť nastavenie mysle.

Koučka pomohla už mnohým

Ako informuje Mail Online, neraz nás rodičia už od útleho veku učia dobre si premyslieť, na čo minieme každé jedno euro. Učíme sa uvažovať, ako nakúpiť čo najvýhodnejšie a ako čo najviac ušetriť. V dospelosti sa zas stretávame s výpočtami, ktoré ukazujú, koľko ušetríte, ak si budete kávu pripravovať doma namiesto kupovania v kaviarni.

Koučka Renee Houtstra si ale myslí, že tadiaľ cesta k zbohatnutiu nevedie. Pomohla už mnohým milionárom na ceste k zarobeniu nemalých súm. Verí, že dôležité je nastavenie mysle a to, ako nad peniazmi a ich utrácaním rozmýšľame v každodennom živote. Zmena myslenia môže otvoriť nové finančné príležitosti a návyky, ktoré vedú k väčším úsporám, vyšším príjmom a menšiemu stresu.

Podľa odborníčky od rodičov podvedome preberáme strach a výčitky svedomia týkajúce sa financií. Svoje myslenie však môžeme zmeniť. Prvým krokom je identifikovať chybné myšlienkové vzorce. Napríklad, čo vám v detstve hovorili o peniazoch a o ľuďoch, ktorí ich zarábajú veľa?

Foto: Pexels

Večný nedostatok

Mnoho ľudí tiež žije s myšlienkou večného nedostatku. Myslia si, že peniaze sú vždy mimo dosah a ich utrácanie je nebezpečné. Podľa Renee ale ľuďom dokáže zmeniť život, ak začnú uvažovať nad tým, že príležitostí a možností ako šetriť je dostatok. Menej sa boja investovať a vytvárajú vhodnejšie zárobkové stratégie.

Avšak len zmeniť myslenie nestačí. Nevyhnutné je vytvoriť si plán, držať sa ho a uvedomiť si zodpovednosť, ktorá vyplynie z toho, ak ho nedodržíte. „Myšlienky môžu zmeniť váš pohľad na vec, ale len konanie môže zmeniť vaše návyky,“ vysvetľuje Houtstra.

Foto: Pexels

Nebuďte na seba príliš tvrdí

Nebuďte však na seba príliš tvrdí, zmena sa neudeje zo dňa na deň. Podľa koučky ľudia veria, že kľúčová je disciplína a ak niečo nevyjde, vidia to ako svoje zlyhanie. Z dlhodobého hľadiska ale takéto zmýšľanie nie je prospešné. Odborníčka dodáva, že riešením nie je ani osekanie každého jedného výdavku navyše. To, že zrušíte predplatné na všetko, vám milióny na účte neprinesie.

Netrestajte sa za to, ak si niečím urobíte radosť. Radšej sa zamerajte na míňanie peňazí za niečo, čo má zmysel a má pre vás nejakú hodnotu. Houtstra tiež radí užívať si a byť vďační aj za malé výhry a za to, čo už máte. Pozitívne posilnenie má podľa nej veľkú moc.

