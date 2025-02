Fanúšikovia z celého sveta komentujú Saganove prvé tanečné kroky. Svoje nadšenie dávajú patrične najavo

Slovenská športová ikona Peter Sagan sa postaví na tanečný parket v jubilejnom ročníku obľúbenej šou Let’s Dance. Trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike a osemnásobný víťaz zeleného dresu na Tour de France je jedným z najuznávanejších športovcov na Slovensku. Teraz sa rozhodol vydať na cestu tanca.

Článok pokračuje pod videom ↓

Peter Sagan na túto ponuke reagoval úprimne. „Keď prišla ponuka byť súčasťou Let’s Dance, tak moja prvá reakcia bola – jednoznačne nie!!! Preto, lebo som nikdy netancoval a vôbec som si nevedel predstaviť, že by mi to mohlo ísť. Ale keďže sa rád pozerám na tanec ako taký a mám rád napríklad aj divadlo, tak som nad tým trochu začal uvažovať. Zároveň táto ponuka prišla vlastne v správnom čase, keďže som uzavrel športovú kapitolu a môžem sa príprave venovať prakticky naplno. Bez dostatku času na tréning by som do toho nešiel,“ uviedol pre Markízu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Fanúšikovia na sociálnych sieťach sú nadšení

Fanúšikovia na sociálnych sieťach reagovali na prvé tanečné kroky Petra Sagana spolu s jeho tanečnou partnerkou Eliškou Lenčešovou s nadšením. Teraz mohli vidieť jeho prvé tanečné kroky vďaka videu, ktoré bolo zverejnené na oficiálnom profile Let’s Dance na sociálnych sieťach. Video, v ktorom sa slovenský cyklista predstavuje v úplne novej úlohe, vyvolalo vlnu pozitívnych reakcií nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Komentáre prichádzali v rôznych jazykoch a zo všetkých kútov sveta – z Argentíny aj z Mexika. Tisíce fanúšikov z celého sveta neskrývali svoje nadšenie a pridali aj povzbudzujúce slová.

V komentároch sa objavili napríklad výzvy ako „Chceme predstavenie aj v Mexiku!“ či „Poďme, šéfe. Ako sa hýbe! Pozdravujem z Argentíny.“ alebo „Myslím, že si do nej zažratý viac ako do tanca… Pokračuj v tréningu, akoby bola jedným z tvojich bicyklov a vyhráš!“, „Užívajte si to a užívajte si každú chvíľu na začiatku!“ či „4-krát majster sveta Peťko! Držím palce!“ – neskrývali nadšenie komentujúci. Výkriky ako „Peter = tancujúci šoumen = najlepší!“ sú čoraz častejšie, čo len dokazuje, aký veľký záujem o jeho účasť v šou Let’s Dance panuje medzi verejnosťou.

Podpora kreatívneho producenta Let’s Dance