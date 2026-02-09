Fanúšik si všimol vo vystúpení Bada Bunnyho detail, ktorý vás dojme. Scéna s malým chlapcom mohla znamenať viac

Koľkokrát ste si už stihli prehrať záznam z polčasovej prestávky tohtoročného Super Bowlu? Bad Bunny poslal do sveta silný odkaz a predviedol šou, akú sme ešte nevideli. Na pódiu sa za pár minút odohralo množstvo zaujímavých scén, ktoré ste možno prehliadli.
Medzi najzaujímavejšie z nich patrí nepochybne skutočný svadobný obrad, za ktorým stojí zaujímavý príbeh. Tento pár v realite pozval Bada Bunnyho na svoju svadbu, no on sa rozhodol toto pozvanie neprijať a otočiť ho a párik namiesto toho pozval na svoje vystúpenie.
Podľa správ svadba, ktorú sme počas Super Bowlu videli, bola reálna. Čo z toho vyplýva? Ak dostanete šialený nápad, zrealizujte ho, možno vypáli ešte lepšie, než by vám kedy bolo napadlo.
Na scéne nechýbalo veľa odkazov na spevákovu domovinu – Portoriko a jedným z najsilnejších momentov bolo, keď upozornil, že Amerika nie sú iba USA a vymenoval všetky krajiny tohto svetadielu.
Trump chrlí urážky na Bada Bunnyho
Reakcia Donalda Trumpa na vystúpenie nenechala na seba dlho čakať. Na svojej sociálnej sieti sa vyjadril, že polčasová šou tohto Super Bowlu bola „absolútne hrozná“, a označil ju za jednu z najhorších vôbec. Podľa jeho slov bola urážkou veľkosti Ameriky.
„Nikto nerozumie ani slovu z toho, čo tento chlap hovorí a jeho tanec je nechutný, najmä pre malé deti, ktoré to sledujú po celých USA a aj po celom svete,“ uviedol nasrdený Trump.
Detail, ktorý ste možno prehliadli
Ďalšou peknou chvíľkou počas polčasovej šou Super Bowlu bola scéna, v ktorej Bad Bunny podišiel k malému chlapcovi a podal mu zdrobneninu ceny Grammy. Fanúšikovia však šípia, že išlo o silnejší odkaz, než na jeho nedávnu výhru tohto ocenenia, priblížil UNILAD.
The Little Boy Bad Bunny Gave The Grammy To Was Liam Ramos, The Boy That Got Detained By ICE In Minnesota With His Dad
Na sociálnej sieti X sa objavila teória, že tento malý chlapec pripomína Liama Ramosa. Kto to je? Ide o 5-ročného chlapca, ktorého v januári zadržal imigračný úrad, keď sa s otcom vracali zo školy. Vzhľadom na koncept šou Bada Bunnyho by asi nikoho neprekvapilo, keby to tak skutočne bolo. Práve naopak.
