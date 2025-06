Fajčiari si poriadne priplatia: Cena niektorých nikotínových výrobkov sa zvyšuje už od tohto dátumu. Pozrite si prehľad

Nikotínové výrobky čelili v posledných rokoch viacerým obmedzeniam, no teraz prichádza zmena, ktorá sa dotkne najmä našich peňaženiek. Od júla sa definitívne končí predaj starších zásob bez nového kolku a viaceré produkty, vrátane elektronických cigariet, prudko zdražejú.

Na pripravované opatrenia upozorňuje portál TV Markíza, ktorý poukazuje na to, že nová spotrebná daň vstúpila do platnosti už vo februári. Napriek tomu sa až doteraz mohli v trafikách dopredávať lacnejšie neokolkované výrobky. Od 1. júla to však prestane platiť. V predaji zostanú už len drahšie verzie, ktorých cena sa výrazne zvýši.

Viaceré produkty zdražejú o jedno až dve eurá

Zmena cien sa týka najmä elektronických cigariet, náplní, nikotínových vrecúšok a žuvacieho tabaku. V priemere si konzumenti priplatia približne jedno euro, v niektorých prípadoch až euro päťdesiat. Elektronické cigarety budú drahšie o jedno euro, no samotné náplne môžu byť až o dve eurá drahšie než doteraz.

Táto zmena zasiahne predovšetkým mladších užívateľov, ktorí siahajú po alternatívach ku klasickému fajčeniu, no zároveň nemajú vysoké príjmy. Finančný rozdiel bude citeľný najmä pri pravidelnom používaní.

Európska komisia si posvieti aj na fajčiarov, ktorí si kupujú klasické cigarety. Jedna škatuľka by mohla u nás stáť cca 9,4 eura.

Nové pravidlá sú súčasťou balíčka, o ktorom interez už informoval

Ako sme vás už upozornili, k zdraženiu dochádza v dôsledku zákona, ktorý poslanci schválili ešte začiatkom roka v rámci takzvaného konsolidačného balíčka. Ten zavádza spotrebnú daň aj na produkty, ktoré jej predtým nepodliehali. Do konca júna je ešte možné dopredať staršie zásoby bez kolku, no od júla už bude legálny len predaj kolkovaných výrobkov.

Ceny všetkých nikotínových produktov vrátane žuvacieho tabaku a elektronických náhrad tak vzrastú o približne euro až euro päťdesiat. Zároveň sa z Bruselu ozývajú ďalšie návrhy, ktoré môžu situáciu ešte viac vyhrotiť. Holandsko podľa aktuálnych správ opäť otvára diskusiu o plošnom zvýšení daní v celej Európskej únii.

Takéto opatrenie by sa najviac dotklo krajín s nižšími príjmami, vrátane Slovenska, kde je cena cigariet zatiaľ stále výrazne nižšia než napríklad vo Francúzsku či v Holandsku. V minulosti sa uvažovalo o zdvojnásobení minimálnych sadzieb z cigariet a o extrémnych nárastoch daní z ďalších výrobkov až o 900 percent. Takéto sadzby by sa navyše každý rok upravovali o výšku inflácie.

Európska komisia chce jednotnú cenu cigariet v celej Únii

Európska komisia zároveň predstavila návrh, podľa ktorého by členské štáty mali zaviesť jednotnú daň z cigariet. Cieľom je znížiť ich dostupnosť a zamedziť výrazným cenovým rozdielom medzi krajinami. V praxi by tak cena škatuľky cigariet na Slovensku mohla narásť na približne deväť eur a štyridsať centov.

V prepočte ide o takmer päťdesiat centov za jednu cigaretu. Dnes stojí škatuľka v priemere päť eur a štyridsať centov, takže rozdiel bude výrazný a dosah citeľný.

Kto fajčí denne, môže ročne minúť stovky eur navyše

Ak niekto fajčí každý deň jednu škatuľku, dnes za ňu ročne zaplatí necelé dve tisícky. V prípade, že sa ceny vyšplhajú na úroveň navrhovanú Bruselom, sa ročné náklady zvýšia až na tritisíc štyristo eur. To predstavuje nárast o viac než tisíc tristo eur ročne. Zdražovanie tak môže byť silným dôvodom na to, aby ľudia prehodnotili svoje návyky.

Okrem tlaku na domácnosti môže mať opatrenie aj pozitívny verejno-zdravotnícky efekt. Zároveň však existuje riziko, že vyššie ceny otvoria dvere nelegálnemu dovozu lacnejších cigariet z krajín mimo Európskej únie.