Všetky tabakové výrobky už o pár týždňov brutálne zdražejú: Ľudia si za svoj zlozvyk poriadne priplatia

Na trhu je v dnešnej dobe dostupná veľmi široká škála tabakových výrobkov, od klasických cigariet, cez žuvacie tabaky, nikotínové sáčky či elektronické cigarety. Od júla však všetko výrazne zdražie.

Začne totiž fungovať zákon, ktorý slovenskí poslanci schválili ešte na začiatku roka v rámci konsolidačného balíčka. Už aj na tieto výrobky sa bude vzťahovať spotrebná daň. Do 30. júna pritom platí, že obchodníci môžu dopredávať zásoby bez kolku, a od júla sa môžu predávať len kolkované, informuje STVR. Ceny spomínaných výrobkov pôjdu hore o približne euro až euro päťdesiat.

Možno bude ešte horšie

Iba prednedávnom sme vás pritom informovali, že na pôde Európskej komisie opäť ožívajú plány na radikálne zvyšovanie daní z tabakových výrobkov. Tentokrát ich pretláčajú Holanďania. Plánované dvojnásobné dane by doľahli predovšetkým na krajiny s nižšími príjmami, vrátane Slovenska.

Plány na harmonizáciu daní nie sú nové. Podobná iniciatíva stroskotala už v roku 2022, kedy plány Bruselu odhalili novinári z Financial Times. Malo pritom ísť o harmonizované zvýšenie daní naprieč celou Európskou úniou. Minimálne sadzby z cigariet mali vzrásť o 100 %, z cigár a cigaríl až o 900 % a v prípade ostatných fajčiarskych výrobkov malo ísť o nárast 445 %. Sadzby by sa zároveň upravovali o výšku inflácie. To by v praxi znamenalo, že by sa ceny cigariet priblížili k tým, aké dnes majú najbohatšie krajiny.

Pre krajiny ako Holandsko či Francúzsko, kde už ceny cigariet dosahujú vysoké úrovne 12 až 13 eur za krabičku, by zjednotenie daní neprinieslo zmenu. Slovensko je však v inej situácii.