Na Európu sa valia pekelné teploty: Vieme, kedy to príde na Slovensko, pripravte sa na 35 °C. Takto bude vyzerať víkend

Leto ukazuje svoju silu a to najhorúcejšie ešte len príde. Zatiaľ čo západ Európy už bojuje s extrémnymi teplotami, Slovensko sa na svoj horúci vrchol ešte len pripravuje. Víkend prinesie návrat tropických dní a podľa meteorológov sa ortuť teplomera môže dostať až k hranici 35 stupňov.

Na blížiacu sa vlnu nezvyčajne horúceho počasia upozorňuje portál iMeteo, ktorý sleduje vývoj tlakových polí nad Európou. Vyplýva z neho, že teploty na viacerých miestach nášho svetadiela prekročia aj 40 stupňov Celzia. Slovensko síce čaká krátke ochladenie, no už v nedeľu sa opäť vráti výrazne teplé počasie.

Vo štvrtok dorazí studený front, miestami prinesie prehánky

Dnešok však prinesie miernu zmenu. Podľa predpovedí portálu iMeteo začne dnes nad naším územím zasahovať výbežok tlakovej výše zo severozápadu, súčasne však z Poľska postupuje studený front spojený s tlakovou nížou nad Ruskom. Výsledkom bude polooblačné, prechodne až oblačné počasie.

Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky, najmä na severe a východe Slovenska. Očakávané zrážky budú väčšinou slabé, do 3 milimetrov, pri búrkach ojedinele do 10 milimetrov. Denné teploty sa výrazne nezmenia. V južných okresoch môžu vystúpiť až na 32 stupňov Celzia, na severe sa budú pohybovať od 22 do 27 stupňov. Zároveň sa očakáva zosilnený vietor, ktorý môže v nárazoch dosahovať rýchlosť až 50 kilometrov za hodinu.

V piatok sa ochladí, no len veľmi krátko

Po prechode frontu sa v piatok mierne ochladí. Denné maximá klesnú na hodnoty medzi 22 a 27 stupňami. Nočná obloha bude prevažne jasná až polojasná a ranné teploty môžu klesnúť až na 10 stupňov, najmä v údoliach. Tento výdych od tepla však nebude trvať dlho. Už počas soboty sa nad naše územie začne nasúvať teplý, suchý vzduch zo Sahary, ktorý so sebou prinesie návrat tropického počasia.

Víkend prinesie extrémne teplo, teploty môžu atakovať 35 stupňov

Podľa aktuálnych výpočtov meteorologických modelov nás čaká prudké oteplenie, ktoré vyvrcholí v nedeľu a začiatkom budúceho týždňa. Teploty sa budú pohybovať od 30 do 35 stupňov Celzia, pričom najvyššie hodnoty sa očakávajú na juhozápade a juhu Slovenska. Počas víkendu bude obloha prevažne jasná, bez významných zrážok. Pocit tepla môže ešte zintenzívniť slabý južný vietor a sucho, ktoré sa s týmto typom počasia bežne spája.

Európu sužuje vlna horúčav

Extrémne teplé počasie už v týchto dňoch trápi najmä Pyrenejský polostrov. V Španielsku hlásia teploty nad 45 stupňov Celzia a výstrahy pred horúčavami platia aj v Portugalsku, Francúzsku a Taliansku. Vlna horúčav sa postupne presúva smerom na sever a východ, pričom už v piatok by mala zasiahnuť aj strednú Európu. V Česku, Poľsku či Nemecku sa teploty cez víkend vyšplhajú na 33 až 37 stupňov, v niektorých oblastiach ešte viac. Najvýraznejšie teploty sa očakávajú v okolí Hannovera a Berlína.

Tropické počasie sa udrží aj na začiatku týždňa

Po víkendovom vrchole horúčav sa veľmi teplé počasie nad Slovenskom udrží aj v pondelok a utorok. Očakáva sa, že teploty zostanú na úrovni nad 30 stupňov, lokálne môžu dosahovať 34 až 35 stupňov. Podľa aktuálnych výhľadov by mierne ochladenie mohlo doraziť v druhej polovici budúceho týždňa, no zatiaľ nie je jasné, aké výrazné bude.