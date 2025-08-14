Facebook má veľký výpadok: Od používateľov pýta zvláštnu vec a nefunguje viacero funkcií

Sociálna sieť Facebook aktuálne zažíva masívny výpadok a používatelia hlásia nečakané problémy. Svedčí o tom aj narastajúci počet hlásení na portáli Downdetector, ktoré začali pribúdať dnes predpoludním.
Ľudia sa nevedia dostať do svojich účtov a objavuje sa im akési upozornenie o pokročilej ochrane. Ani po potvrdení nastavenia však účty nefungujú. Ďalší zas hlásia problémy s uverejňovaním príspevkov.
Správu aktualizujeme.
