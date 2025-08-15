Na turistov čakajú v Slovenskom raji nové poplatky: Vstupné zaplatíte pred rebríkmi, pripravte si hotovosť

Na Slovensku sme zvyknutí, že prírodné krásy sú väčšinou zadarmo a za vstup na rôzne turistické chodníky a podobné trasy neplatíme. To sa však po novom postupne mení a napríklad taký Národný park Slovenský raj je už celý spoplatnený.
Za použitie rebríkov mohli turisti doteraz ušetriť, ak vstúpili cez Letanovský mlyn, no už ani to neplatí. Obec Letanovce sa tak pripojila k ostatným obciam, ktoré už podobné poplatky vyberajú, píše STVR.
Pridali sa k ostatným
„Máme kataster pomerne rozsiahly v Národnom parku Slovenský raj. A tie naše technické zariadenia nie sú v stopercentnom stave všetky. V minulom roku obec Letanovce po dlhšom čase investovala do rekonštrukcie lanovej lávky pri ústí Kláštornej rokliny 20 000 eur,“ uviedol starosta obce Slavomír Zahornadský pre portál Noviny.
Deti do šiestich rokov majú vstup zadarmo, do 15 rokov sa následne platia 2 eurá a nad 15 rokov zas 3 eurá. Z týchto peňazí sa bude zabezpečovať len technický stav rebríkov, ale je z neho krytá aj ochrana poisťovňou. „Výroba a osadenie jednej stúpačky stojí okolo 600 až 700 eur. Naše technické zariadenia nie sú všetky v stopercentnom stave,” dodal starosta pre STVR.
Slovenský raj má najhustejšiu sieť turistických trás na Slovensku, možností a cieľov zaujímavej túry. Jeho návštevnosť sa však prevažne koncentruje do niekoľkých najobľúbenejších lokalít, ktorými sú roklina Suchá Belá, kaňon Prielom Hornádu, Tomášovský výhľad, Dobšinská ľadová jaskyňa a v slnečných dňoch Dedinky a priehrada Palcmanská Maša.
