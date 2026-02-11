Explózia otriasla bytovým domom: Výbuch plynu zranil štyroch ľudí, zvyšných obyvateľov museli evakuovať

V meste Tornaľa v okrese Revúca došlo v stredu podvečer k výbuchu plynu a následnému požiaru bytu. Pri udalosti sa zranili štyri osoby, obyvateľov bytovky evakuovali. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K výbuchu plynu došlo v trojposchodovej bytovke na Poštovej ulici. „Podľa predbežných zistení mala na druhom poschodí vybuchnúť plynová fľaša, čo malo následne spôsobiť aj požiar bytu,“ priblížila polícia.
Evakuovali 17 ľudí
V čase výbuchu sa v bytovke nachádzalo 17 ľudí, ktorých bolo potrebné evakuovať. „Pri explózii malo dôjsť k zraneniu štyroch osôb, ktoré boli z miesta prevezené do nemocnice,“ uviedla polícia s tým, že na mieste naďalej zasahujú záchranné zložky.
