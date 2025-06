Existuje niekoľko detailov, ktoré môžu v Dunaji, k vašim službám usvedčiť vraha Oľgy. Ktorý sa stane Hanákovi osudným?

Hoci sa desiata séria pomaly, ale isto blíži do finále, udalosti v nej sa stále viac zamotávajú. Dôkazom je rodina Klausovcov, či Klárina túžba po pomste, ako aj prekvapivý zvrat pri nových postávách, ktoré sa v seriáli príliš dlho neohriali. Odchod Barbory Bezákovej bol pritom o to viac nečakaný, keďže si diváci dlho mysleli, že bude jej tehotenstvo vpísané do deja.

Nečakaný koniec ďalšej postavy v Dunaji, k vašim službám divákov šokoval, ako sme vás informovali v článku. Zatiaľ čo sa spamätávali zo smrti Maríny, zo scenára bola vyškrtnutá ďalšia postava a Dávid sa náhle nemusel popasovať len s tým, že od neho Hanákova požadovala, aby jej spravil dieťa, ale rovno aj s obvinením z jej vraždy.

Odposluch nie je jediný usvedčujúci dôkaz

Hoci je Hanák dostatočne vysoko postavený, aby sa z vraždy vyvliekol, vyzerá to tak, že sa mu to nemusí podariť. Dôkazy sú totiž proti nemu a ako si všimli diváci, je ich hneď viacero. Oľga sa totiž počas toho, ako ju škrtil, bránila a diváci sú presvedčení, že na ňom zanechala stopy, či už ide o škrabance na rukách alebo rúž na golieri jeho košele.

Čo sa týka motívu, ten sa dá tiež veľmi ľahko odhaliť. Tak ako list Hanákovej pre Dávida usvedčil Oľgu z toho, že k nemu začala prechovávať city a bol blízky jej srdcu, tak je tento list dôkazom aj toho, že mal Hanák dôvod Oľgu zo žiarlivosti zabiť. Nebol by to totiž prvý milostný trojuholník, ktorý by v tomto seriáli skončil tragicky.

Najdôležitejším však teraz bude, či sa vôbec vyšetrovanie začne a vyzerá to tak, že to záleží na tom, či sa Anne podarí presvedčiť Klausa. Z ukážky sa však zdá, že bude ochotný vypočuť si ju, a tak sa môže ešte všetko zvrtnúť.