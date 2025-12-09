Eva Pavlíková prehovorila o svojej tvrdohlavosti. Bolestí sa nezľakne a hrá v každom zdravotnom stave

Foto: Instagram (eva.pavlikova)

Frederika Lyžičiar
Chorá či v bolestiach, aj tak vždy hrala.

Herečka Eva Pavlíková má za sebou desiatky rokov na javisku a rovnako dlhú históriu prekonávania bolestí, chorôb a fyzických ťažkostí.

Aj vďaka tomu tvrdí, že ju v divadle nikdy nemuseli riešiť ako problémovú pacientku. V podcaste Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej Rádia Melody prezradila, aký je jej vzťah k zdraviu, bolesti aj zodpovednosti voči divákom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Eva Pavlikova (@eva.pavlikova)

Tvrdá práca a vysoký prah bolesti

Pavlíková sa netají tým, že k lekárom chodí až v situáciách, keď je na tom naozaj zle. Napriek tomu sa počas dlhých rokov na javisku nikdy neocitla v pozícii, keď by pre jej neprítomnosť predstavenie neodhrali. „Ja mám vysoký prah bolesti a veľa vydržím. Ja som napríklad nikdy, možno to znie ako fráza, ale nikdy kvôli mne nezrušili v divadle predstavenie za tých 43 rokov. Hrala som aj chorá, aj v horúčkach. Viem, že asi pred desiatimi rokmi som mala niečo s chrbticou a ráno som mala ochrnutú nohu. Potom som chodila na infúzie a večer som hrala, lebo sa mi zdalo nepredstaviteľné, že 600 ľudí vo veľkej sále pôjde domov.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Eva Pavlikova (@eva.pavlikova)


S odstupom času však pripúšťa, že takýto prístup nebol práve ten najideálnejší. „Samozrejme, to nebolo správne. Lebo dnes, keď sa ráno zobudím a nič ma nebolí, tak sa zľaknem, že som mŕtva – že v tom veku už niekedy tie bolesti jednoducho prichádzajú. Ale všetko zatiaľ… Ja to beriem tak, že sú ľudia, ktorí sú na tom omnoho horšie, majú vážnejšie diagnózy. Ale zase chodím na pravidelné prehliadky – aj na ženské veci, aj k obvodnému lekárovi, takže nič vážne sa zatiaľ nedeje.“

Adrenalín, ktorý premôže aj bolesť

