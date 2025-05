Európska únia skapína, tvrdí Danko vo videu: Firmy krachujú, za problémy vraj môže „miláčik Fica“, Maroš Šefčovič

Európska únia skapína a onedlho bude z nej už len skanzen. Tvrdí to podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko. Dôvodom sú podľa neho aj drahé energie, ktoré ničia domácnosti a konkurencieschopnosť európskych firiem. Za problémami v Európskej únii vidí aj slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča.

„Európska únia, prepáčte, skapína. Európska únia bude fakt len skanzen. Odchádzajú fabriky, krachujú automobilky. Prečo krachujú? Lebo sú problémy s cenami energií. Ceny na Slovensku nerastú zásadne kvôli transakčnej dani. Rastú preto, že tu už ľudia nevládzu platiť energie. A to ešte domácnosti dotujeme,“ povedal vo videu na sociálnej sieti Danko.

„Ľudia by zobrali vidly,“ hovorí Danko o raste cien

„Lebo keby teraz máte príjem tisíc eur v čistom, platíte hypotéku 500 eur a mali ste ešte za plyn platiť 400 eur, tak tí ľudia by zobrali vidly a všetkých, ktorí vládnu alebo sú v parlamente, by vyniesli. Preto štát dotuje. Na to vám požičia Európska únia peniaze, aby ste tých ľudí vlastne klamali, lebo vy im dotujete energie a Európska únia sa rúti do pekla,“ dodal.

Podpredseda slovenského parlamentu nenechal nitku suchú ani na európskych lídroch. Viní ich za to, že všetky fabriky nakoniec skončia v Ázii.

Macron žije v bubline, Únia je ako plážová destinácia

„A čo chcete od takého lídra ako Macron? Videli ste tú jazdu vlakom? Videli ste, ako sú tí ľudia odtrhnutí od reality? Oni žijú v úplnej bubline, v západnej únii. Tá únia naozaj žije na tenkých nohách. Toto bude len skanzen, turistická destinácia. To je plážová destinácia. Všetky fabriky, hlinikárne, železiarne, to všetko bude v Indii, v Číne a Európska únia prvé čo pocíti prúser budú automobily. Pozrite, ako sa vyvíja Pakistan, India, Čína, ázijské štáty. Veď my tu nevieme postaviť osem kilometrov diaľnic. Však o čom sa tu Európska únia klame. Európska únia naozaj skapína,“ konštatoval Danko.

Šéf slovenských národniarov je presvedčený o tom, že za veľkú časť problémov v Európskej únii môže aj náš eurokomisár Maroš Šefčovič. „Kto je najväčší líder zelených tém v Európskej únii, miláčik to Roberta Fica. Maroš Šefčovič. On má na starosti zahraničný obchod,“ povedal Danko vo videu na sociálnej sieti.