Rok od atentátu na premiéra: Odborníka prekvapila jedna vec, politici vraj útok vo veľkom zneužívajú

V slovenskej spoločnosti sa po minuloročnom atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) jednoznačne vyhrotila konfrontácia. Skonštatoval to pre TASR politológ Juraj Marušiak zo Slovenskej akadémie vied. Vládna koalícia obviňuje opozíciu z politickej zodpovednosti za atentát. Zneužívanie atentátu v politickom boji sa podľa neho tak zvrháva do spochybňovania legitimity štátnych inštitúcií. Označil to za veľmi nebezpečný trend.

„Vládna koalícia obviňuje opozíciu z politickej zodpovednosti za atentát, čím spochybňuje jej legitimitu kritizovať vládne politiky. Navyše, páchateľa označuje bez akýchkoľvek dôkazov za opozičného aktivistu, čo dokumentuje jeho účasťou na niektorých opozičných akciách. To však ešte neznamená, že bol aktivistom akejkoľvek opozičnej strany,“ uviedol pre TASR Marušiak s tým, že zatiaľ nie je známe, že by mal útočník spolupáchateľov.

Atentát spochybňujú

„Šírenie rozličných konšpirácií má však aj svoju druhú stranu, keď približne 13 percent verejnosti spochybňuje samotný fakt atentátu,“ doplnil. Atentát sa zároveň podľa neho začína zneužívať aj na kriminalizáciu opozície, respektíve jej časti. „Hoci má iba verbálny charakter, je to potenciálne nebezpečná rétorika,“ myslí si politológ.

Premiér sa podľa Marušiaka viac uzavrel. „Jeho komunikácia s médiami sa len zhoršila a, naopak, ešte viac zvýrazňuje rozdiel medzi spriaznenými a kritickými médiami,“ poznamenal. Za logické považuje posilnenie ochrany ústavného činiteľa, ako aj prísnejšie stíhanie nenávistných prejavov vo verejnom priestore vrátane online priestoru. „Je však otázne, do akej miery sa uplatňuje v praxi,“ pripomenul.

Schválenie doživotnej renty pre premiéra a predsedu parlamentu, ktoré bolo prijaté v rámci opatrení lex atentát, však podľa neho priamu súvislosť s atentátom nemajú. Za diskutabilné považuje obmedzenie práva na zhromažďovanie.

„Na jednej strane zhromaždenia pred rezidenciami politikov sú skutočne neštandardnou formou protestu a predstavujú zásah do ich súkromia, ako aj súkromia členov ich rodín. Videli sme to aj v predchádzajúcom volebnom období. Iná vec sú protesty pred sídlami vlády a prezidenta, ktoré by takýmto spôsobom obmedzované byť nemali,“ zdôraznil Marušiak.

Za prekvapujúce označil, ako rýchlo téma atentátu z verejného diskurzu vymizla a oveľa viac sú zastúpené iné témy, ako otázky vzťahov s EÚ a Ruskom či finančná konsolidácia. Premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vlani 15. mája útočník Juraj C. Hrozí mu doživotný trest odňatia slobody. Súdny proces by sa mal začať v júli.