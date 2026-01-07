Európska krajina chce na Ukrajinu vyslať tisíce vojakov. Dohliadať by mali najmä na jednu vec

Ilustračná foto: TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
Vojna na Ukrajine
Vojaci by však nepredstavovali sily, ktoré by boli nasadené do boja.

Členské štáty tzv. koalície ochotných sú pripravené zaviazať sa k systému politicky a právne záväzných záruk pre Ukrajinu, ktoré budú uvedené do platnosti po uzavretí prípadného prímeria s Ruskom. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení, ktoré vzišlo zo summitu v Paríži.

Garancie podľa neho zahŕňajú účasť na navrhovanom mechanizme monitorovania prípadného prímeria vedenom Spojenými štátmi ako aj mnohonárodné sily zložené z príspevkov krajín koalície, ktoré by boli nasadené na Ukrajine, akonáhle by došlo k skutočnému zastaveniu nepriateľských akcií. Informuje o tom TASR.

Dôležitá deklarácia

V deklarácii zverejnenej Elyzejským palácom sa píše, že bude zavedený nepretržitý a spoľahlivý systém monitorovania prímeria, na ktorom sa budú podieľať aj členovia koalície ochotných. Zriadená má byť osobitná komisia, ktorá by riešila akékoľvek jeho porušenie.

Mnohonárodné sily majú v prípade nasadenia na Ukrajine poskytovať „zabezpečovacie“ opatrenia vo vzduchu, na mori a na súši. Poskytovať ich budú na žiadosť Ukrajiny, akonáhle nastane „dôveryhodné“ zastavenie bojov. Tieto opatrenia majú byť pod vedením Európy, za účasti aj neeurópskych krajín a s navrhovanou podporou Spojených štátov.

Foto: SITA/AP

Lídri sa na stretnutí v Paríži dohodli, že budú pokračovať v dlhodobej vojenskej pomoci a dodávkach zbraní ukrajinskej armáde. Počíta sa s dlhodobými balíkmi na obranu, podporou financovania nákupu zbraní či prístupu k skladom, ktoré by mohli v prípade budúceho ozbrojeného útoku poskytnúť rýchlu dodatočnú podporu. Cieľom je okrem iného zabezpečiť „trvalú schopnosť“ ukrajinských ozbrojených síl, keďže predstavujú prvú líniu obrany a odstrašenia, píše sa v texte.

Koalícia ochotných sa tiež dohodla na dokončení záväzných záväzkov na podporu Ukrajiny v prípade budúceho ozbrojeného útoku Ruska. Zahŕňať môžu „vojenské kapacity, spravodajskú a logistickú podporu, diplomatické iniciatívy a prijatie dodatočných sankcií“. Okrem toho sa členovia koalície zaviazali prehĺbiť dlhodobú spoluprácu s Ukrajinou v oblasti obrany, ktorá počíta s výcvikom, spoločnom výrobou či spravodajskou spoluprácou.

Vyslanie vojakov

Francúzsky prezident Emmanuel Macron je zároveň ochotný vyslať na Ukrajinu po dosiahnutí prímeria s Ruskom niekoľko tisíc francúzskych vojakov. Povedal to po skončení summitu. Zo summitu spojencov Ukrajiny vzišlo spoločné vyhlásenie ako aj trojstranná deklarácia o zámere nasadiť vojakov na ukrajinskom území po nastolení prípadného prímeria, ktorú podpísal Macron, britský premiér Keir Starmer a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Macron pre kanál France 2 na okraj stretnutia povedal, že francúzski vojaci by nepredstavovali sily, ktoré by boli nasadené do boja. Takéto nasadenie označil za jednotky, ktoré majú poskytovať Ukrajine istotu a dohliadať na prímerie.

Koalícia ochotných je podľa spoločného vyhlásenia lídrov pripravená zaviazať sa k systému politicky a právne záväzných záruk pre Ukrajinu, ktoré budú uvedené do platnosti po uzavretí prípadného prímeria s Ruskom. Tieto garancie majú zahŕňať okrem iného účasť na navrhovanom mechanizme monitorovania prípadného prímeria vedenom Spojenými štátmi, ako aj mnohonárodné sily zložené z príspevkov krajín koalície, ktoré by boli nasadené na Ukrajine, akonáhle by došlo k skutočnému zastaveniu nepriateľských akcií.

