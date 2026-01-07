Ropa výmenou za moc: Trump chce získať 50 miliónov barelov, hovorí o prospechu pre USA aj Venezuelu

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Zadržanie prezidenta Madura
Trump po zadržaní Madura odhaľuje plán na obchod so sankcionovanou surovinou.

Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že „dočasné úrady“ vo Venezuele „odovzdajú“ Spojeným štátom 30 až 50 miliónov barelov vysokokvalitnej, sankcionovanej ropy. Výnosy z jej predaja bude kontrolovať samotný Trump.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP a príspevku Trumpa na jeho platforme Truth Social. „Táto ropa sa bude predávať za svoju trhovú cenu a peniaze budem kontrolovať ja, prezident Spojených štátov amerických, aby sa zabezpečilo, že budú použité na prospech obyvateľov Venezuely a Spojených štátov!“ napísal Trump.

Minister energetiky má konať okamžite

Šéf Bieleho domu tvrdí, že požiadal amerického ministra energetiky Chrisa Wrighta, aby okamžite vykonal tento plán. „Ropa bude prevážaná zásobovacími loďami a priamo dovezená na vykladacie plošiny v Spojených štátoch,“ dodal. Biely dom v piatok organizuje stretnutie s predstaviteľmi ropných spoločností o Venezuele, informuje AP s odvolaním na osobu oboznámenú s týmto plánovaným stretnutím.

Agentúra Reuters s odvolaním na päť zdrojov v utorok informovala, že venezuelskí a americkí predstavitelia diskutujú o exporte venezuelskej ropy do rafinérií v Spojených štátov. Trumpove oznámenie prišlo len niekoľko dní po americkej operácii vo Venezuele, pri ktorej USA zadržali tamojšieho prezidenta Nicolása Madura.

Toho Trump obviňuje z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo venezuelský líder popiera. Maduro tiež pred svojím zajatím tvrdil, že USA si chcú vynútiť zmenu vlády vo Venezuele a získať prístup k jej zásobám ropy, ktoré patria k najväčším na svete. USA ešte v decembri uvalili námornú blokádu sankcionovaných ropných tankerov, ktoré smerujú do Venezuely.

Sedemdňový smútok po americkej operácii

Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v utorok vyhlásila sedemdňový smútok za vojakov, ktorí zahynuli počas víkendovej americkej operácie, pri ktorej USA zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores – URUGUAY, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

„Rozhodla som sa vyhlásiť sedemdňový smútok na počesť a slávu mladých ľudí, žien a mužov, ktorí položili svoje životy pri obrane Venezuely a prezidenta Nicolása Madura,“ povedala dočasná prezidentka. Venezuela v utorok informovala, že pri americkej operácii v noci na sobotu zahynulo 23 venezuelských vojakov.

Operácia si vyžiadala aj životy 32 kubánskych vojakov, ktorých mená v utorok zverejnila kubánska vláda. Tá vyhlásila dvojdňový smútok za tieto obete. Podľa odborníkov kubánski vojaci a príslušníci spravodajských služieb roky pôsobia vo Venezuele, kde boli zodpovední za Madurovu bezpečnosť ako osobní strážcovia alebo udržiavali disciplínu v radoch ozbrojených síl.

