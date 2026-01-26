Európa sa bez Spojených štátov neubráni: Ak si to niekto myslí, nech sníva ďalej, vyjadril sa generálny tajomník NATO

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Európa podľa neho potrebuje USA, ktoré zas potrebujú NATO.

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte v pondelok v príhovore pred Európskym parlamentom vyhlásil, že Európa sa bez Spojených štátov neubráni. Vyjadril sa tak v súvislosti s výzvami, aby po snahe USA prevziať kontrolu nad Grónskom Európa pôsobila viac autonómne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a denníka Guardian.

„Ak si tu ešte niekto myslí, že EÚ alebo Európa ako celok sa dokáže brániť bez USA, nech si sníva ďalej,“ vyhlásil Rutte. Generálny tajomník NATO uviedol, že bez USA v Aliancii by sa európske výdavky na obranu museli masívne zvýšiť až na 10 percent. Zároveň by bolo potrebné zaobstarať si vlastné jadrové kapacity a vynakladať ďalšie „miliardy a miliardy eur“.

Európa podľa neho potrebuje USA, ktoré zas potrebujú NATO. Rutte sa domnieva, že napriek meniacim sa prioritám Washingtonu bude v Európe vždy veľmi silná konvenčná prítomnosť USA.

