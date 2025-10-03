Európa je hysterická, tvrdí Putin: Sľubuje jej významnú odpoveď, vývoj bojov by mohla zmeniť nová zbraň z USA

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok na zahraničnopolitickom fóre v Soči sľúbil „významnú“ odpoveď na rastúcu militarizáciu Európy, pričom kritizoval zadržanie ruskej ropnej lode Boracay vo francúzskych vodách, ktoré označil za „pirátstvo“.
Putin vyjadril obavy z narastajúcej vojenskej prítomnosti v Európe, ktorá podľa neho predstavuje hrozbu, a zdôraznil, že Rusko nikdy neprejaví slabosť či nerozhodnosť. „Odvetné opatrenia Ruska nebudú trvať dlho a budú veľmi významné,“ povedal. Incident so zadržaním tankera Boracay, ktorý je súčasťou tzv. ruskej „tieňovej flotily“ obchádzajúcej západné sankcie, vyvolal ostrú reakciu Moskvy.
Loď bola zadržaná vo francúzskych neutrálnych vodách bez udania dôvodu, pričom ruský prezident zdôraznil, že na palube nebol žiadny vojenský náklad. Francúzske úrady oznámili, že kapitán lode, ktorý je Číňan, bude vo februári 2026 súdený vo Francúzsku. V tejto fáze plavidlo vyšetrujú iba pre nezrovnalosti v tom, kde bolo oficiálne zaregistrované, uviedli prokurátori a dodali, že prepravovalo „veľký náklad ropy“ z Ruska do Indie.
Napätie sa stupňuje
Medzitým sa v Európe stupňuje napätie v súvislosti s ruskými narušeniami vzdušného priestoru v Dánsku, Estónsku či Poľsku, čo vyvoláva obavy z možného rozšírenia konfliktu mimo Ukrajinu. Európski lídri na samite v Dánsku diskutovali o posilnení obrany, vrátane vytvorenia „protivzdušnej steny“ na ochranu pred ruskými dronmi.
Podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona predstavuje „tieňová flotila“ až 40 percent ruskej vojenskej snahy a generuje desiatky miliárd eur pre ruský rozpočet. Tieto lode sa často plavia pod vlajkami z výhodných krajín, majú neprehľadné vlastníctvo a často vypínajú svoje transpondéry. Umožňujú tak Moskve naďalej vyvážať svoju ropu za veľmi potrebné príjmy napriek obmedzeniam vývozu.
Niektoré z týchto lodí sú podozrivé aj z vykonávania sabotážnych operácií. Prokurátor v Breste uviedol, že vyšetrovanie francúzskeho námorníctva zistilo, že Boracay „nemala žiadnu vlajku“. Kremeľ varoval pred „absolútne nepredvídateľnými dôsledkami“ pre svetové energetické trhy v dôsledku zadržania lode a potvrdil, že ruské plavidlá sú bežným javom pri francúzskom pobreží.
Putin kritizoval Európu za „hystériu“ okolo vojenských výdavkov a vyzval na pokoj, pričom tvrdil, že Rusko bojuje na Ukrajine proti NATO a vysmial sa komentáru amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Rusko je „papierový tiger“. „Ale keďže sme vo vojne s celým blokom NATO a postupujeme, cítime sa sebavedomo a stále nás nazývajú papierovým tigrom, čo je potom samotné NATO?“ povedal Putin.
Ruský prezident tiež varoval, že ak USA dodajú Ukrajine dlhodobé rakety Tomahawk, dôjde k ďalšej eskalácii napätia medzi Moskvou a Washingtonom. Spojené štáty totiž zvažujú dodanie rakiet dlhého doletu Tomahawk na Ukrajinu. Vyhlásil to ešte v nedeľu americký viceprezident J.D. Vance.
Vance v relácii Fox News Sunday vyhlásil, že „konečné rozhodnutie“ o umožnení alebo neumožnení dodania rakiet Tomahawk prijme americký prezident Donald Trump. „Určite sa zaoberáme viacerými žiadosťami od Európanov,“ pokračoval Vance.
„Aj keby sa tak stalo, v súčasnosti neexistuje žiadny všeliek, ktorý by mohol zmeniť situáciu na fronte pre kyjevský režim. Žiadne magické zbrane neexistujú a rakety Tomahawk ani žiadne iné rakety jednoducho situáciu nezmenia,“ citovala ruská tlačová agentúra TASS reakciu hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova.
Dodanie Tomahawkov Ukrajine je však aj napriek vyjadreniam Vancea podľa agentúry Reuters skôr nepravdepodobné. USA však môžu okupovanej krajine dodať iné zbrane dlhého doletu, píše Denník N.
Nahlásiť chybu v článku