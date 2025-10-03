Brutálny zvrat: Vyťahujte bundy, prišla zima: Ráno vás prekvapí mrazivý vietor, úsmev nám napraví predpoveď na víkend

Jeseň už definitívne prevzala nadvládu nad počasím na Slovensku. Po sérii príjemných septembrových dní prišlo tento týždeň výrazné ochladenie, ktoré mnohých zaskočilo. Vo štvrtok sa teploty pohybovali hlboko pod dlhodobým priemerom a obyvatelia severných a horských oblastí sa dočkali dokonca aj sneženia.
Vietor navyše znižoval pocitovú teplotu a umocňoval dojem, že chladná sezóna je už tu. Ako upozornil portál iMeteo a potvrdil Slovenský hydrometeorologický ústav, studený vzduch k nám prúdi od severovýchodu vďaka rozsiahlej tlakovej výši nad severovýchodnou Európou. Práve tá sa postarala o citelné ochladenie, ktoré bude pokračovať aj počas víkendu.
Sneh na horách a vietor v dolinách
Vo štvrtok sa v severných a východných regiónoch zväčšovala oblačnosť, ktorá priniesla dážď a vo vyšších polohách sneh. Od výšky približne tisíc metrov pribudli ďalšie centimetre bielej prikrývky. Vo výške 1500 metrov sa teplota udržala okolo -2 °C a vietor fúkal dostatočne silno na to, aby na pocit bolo ešte chladnejšie.
Noc zo štvrtka na piatok priniesla jasnú oblohu, ktorá umožnila výrazné ochladenie krajiny. V mnohých oblastiach klesli teploty pod bod mrazu a v kotlinách sa objavili aj hmly. Na severe a strednom Slovensku sa nameralo až mínus šesť stupňov. O niečo miernejšie podmienky panovali na juhu a východe, kde sa teploty držali medzi nulou a šiestimi stupňami.
Piatok bude slnečný, ale chladný
Meteorológovia očakávajú, že piatok prinesie prevažne jasné až polooblačné počasie, na východe a Gemeri sa však môže vyskytnúť aj viac oblakov. Ráno a dopoludnia sa objavia hmly alebo nízka oblačnosť. Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať len medzi +10 až +15 °C, pričom na severe Slovenska sa zastavia už pri +6 až +10 °C. Vo výške 1500 metrov bude okolo -1 °C.
Severný vietor dnes dosiahne rýchlosť do štyridsať kilometrov za hodinu a v Košickom kraji sa môžu objaviť aj nárazy až okolo šesťdesiat kilometrov za hodinu. Pocitová teplota tak bude ešte nižšia. V Banskobystrickom a Nitrianskom kraji sa očakáva slabší vietor alebo dokonca bezvetrie. Zrážky meteorológovia nepredpokladajú.
Bratislavu čaká jasný deň s maximom okolo +12 °C, v Trnave môže byť až +13 °C. V Nitre a Banskej Bystrici sa teplota vyšplhá na +11 až +12 °C, v Žiline a Martine na +10 °C. Na severe bude ešte chladnejšie, v Poprade len +6 °C a v Prešove +9 °C. Košice čaká oblačný deň s maximom +10 °C.
Aký víkend nás čaká
Slovenský hydrometeorologický ústav zverejnil aj predpoveď na víkend. Sobota odštartuje veľmi studeným ránom. Najnižšie teploty klesnú na 0 až -6 °C, v Above, v Šariši a na Zemplíne, prípadne aj na Podunajskej nížine bude miernejšie, tam sa očakáva od 0 do +6 °C. Ráno sa môžu tvoriť hmly a nízka oblačnosť, ktoré sa postupne rozplynú.
Počas dňa bude prevažne jasno až polooblačno. Na východe sa môže ráno objaviť viac oblakov, večer naopak od západu začne pribúdať oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú len výnimočne a ak, tak pôjde o slabé prehánky. Najvyššie denné teploty vystúpia na +12 až +17 °C, sever Slovenska zostane o niečo chladnejší. Vietor bude cez deň slabý, len miestami dosiahne rýchlosť do 35 kilometrov za hodinu, popoludní sa môže meniť na južný.
Nedeľa už prinesie zmenu. Už počas noci začne od západu pribúdať oblačnosť a na viacerých miestach sa pridá dážď. Vo vyšších horských polohách bude snežiť. Ráno sa ešte môžu objaviť aj miesta s menšou oblačnosťou, no v priebehu dňa sa počasie rýchlo zhorší.
Najnižšie nočné teploty sa budú pohybovať od +6 do +1 °C, na západe Slovenska bude miernejšie, tam okolo +8 °C. Denné teploty počas dňa vystúpia na +8 až +13 °C, na západe a v Banskobystrickom kraji môže byť až +15 °C. Počas dňa sa očakávajú zrážky najmä na strednom a východnom Slovensku, popoludní sa od západu začne oblačnosť trhať a zrážky postupne ustúpia.
Vo vysokých polohách sa udrží sneženie. Dôležitým faktorom bude aj vietor. V nížinách a nižších polohách pôjde o prevažne južný až západný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h, no na horách sa počas noci a rána očakáva veľmi silný nárazový vietor, miestami až v sile víchrice.
Nahlásiť chybu v článku