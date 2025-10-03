Brutálny zvrat: Vyťahujte bundy, prišla zima: Ráno vás prekvapí mrazivý vietor, úsmev nám napraví predpoveď na víkend

Foto: Unsplash

Nina Malovcová
Mráz dorazil aj do nížin.

Jeseň už definitívne prevzala nadvládu nad počasím na Slovensku. Po sérii príjemných septembrových dní prišlo tento týždeň výrazné ochladenie, ktoré mnohých zaskočilo. Vo štvrtok sa teploty pohybovali hlboko pod dlhodobým priemerom a obyvatelia severných a horských oblastí sa dočkali dokonca aj sneženia.

Vietor navyše znižoval pocitovú teplotu a umocňoval dojem, že chladná sezóna je už tu. Ako upozornil portál iMeteo a potvrdil Slovenský hydrometeorologický ústav, studený vzduch k nám prúdi od severovýchodu vďaka rozsiahlej tlakovej výši nad severovýchodnou Európou. Práve tá sa postarala o citelné ochladenie, ktoré bude pokračovať aj počas víkendu.

Sneh na horách a vietor v dolinách

Vo štvrtok sa v severných a východných regiónoch zväčšovala oblačnosť, ktorá priniesla dážď a vo vyšších polohách sneh. Od výšky približne tisíc metrov pribudli ďalšie centimetre bielej prikrývky. Vo výške 1500 metrov sa teplota udržala okolo -2 °C a vietor fúkal dostatočne silno na to, aby na pocit bolo ešte chladnejšie.

Ilustračné foto: Unsplash

Noc zo štvrtka na piatok priniesla jasnú oblohu, ktorá umožnila výrazné ochladenie krajiny. V mnohých oblastiach klesli teploty pod bod mrazu a v kotlinách sa objavili aj hmly. Na severe a strednom Slovensku sa nameralo až mínus šesť stupňov. O niečo miernejšie podmienky panovali na juhu a východe, kde sa teploty držali medzi nulou a šiestimi stupňami.

Piatok bude slnečný, ale chladný

Meteorológovia očakávajú, že piatok prinesie prevažne jasné až polooblačné počasie, na východe a Gemeri sa však môže vyskytnúť aj viac oblakov. Ráno a dopoludnia sa objavia hmly alebo nízka oblačnosť. Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať len medzi +10 až +15 °C, pričom na severe Slovenska sa zastavia už pri +6 až +10 °C. Vo výške 1500 metrov bude okolo -1 °C.

Severný vietor dnes dosiahne rýchlosť do štyridsať kilometrov za hodinu a v Košickom kraji sa môžu objaviť aj nárazy až okolo šesťdesiat kilometrov za hodinu. Pocitová teplota tak bude ešte nižšia. V Banskobystrickom a Nitrianskom kraji sa očakáva slabší vietor alebo dokonca bezvetrie. Zrážky meteorológovia nepredpokladajú.

Bratislavu čaká jasný deň s maximom okolo +12 °C, v Trnave môže byť až +13 °C. V Nitre a Banskej Bystrici sa teplota vyšplhá na +11 až +12 °C, v Žiline a Martine na +10 °C. Na severe bude ešte chladnejšie, v Poprade len +6 °C a v Prešove +9 °C. Košice čaká oblačný deň s maximom +10 °C.

Aký víkend nás čaká

Slovenský hydrometeorologický ústav zverejnil aj predpoveď na víkend. Sobota odštartuje veľmi studeným ránom. Najnižšie teploty klesnú na 0 až -6 °C, v Above, v Šariši a na Zemplíne, prípadne aj na Podunajskej nížine bude miernejšie, tam sa očakáva od 0 do +6 °C. Ráno sa môžu tvoriť hmly a nízka oblačnosť, ktoré sa postupne rozplynú.

Počas dňa bude prevažne jasno až polooblačno. Na východe sa môže ráno objaviť viac oblakov, večer naopak od západu začne pribúdať oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú len výnimočne a ak, tak pôjde o slabé prehánky. Najvyššie denné teploty vystúpia na +12 až +17 °C, sever Slovenska zostane o niečo chladnejší. Vietor bude cez deň slabý, len miestami dosiahne rýchlosť do 35 kilometrov za hodinu, popoludní sa môže meniť na južný.

Foto: Unsplash

Nedeľa už prinesie zmenu. Už počas noci začne od západu pribúdať oblačnosť a na viacerých miestach sa pridá dážď. Vo vyšších horských polohách bude snežiť. Ráno sa ešte môžu objaviť aj miesta s menšou oblačnosťou, no v priebehu dňa sa počasie rýchlo zhorší.

Najnižšie nočné teploty sa budú pohybovať od +6 do +1 °C, na západe Slovenska bude miernejšie, tam okolo +8 °C. Denné teploty počas dňa vystúpia na +8 až +13 °C, na západe a v Banskobystrickom kraji môže byť až +15 °C. Počas dňa sa očakávajú zrážky najmä na strednom a východnom Slovensku, popoludní sa od západu začne oblačnosť trhať a zrážky postupne ustúpia.

Vo vysokých polohách sa udrží sneženie. Dôležitým faktorom bude aj vietor. V nížinách a nižších polohách pôjde o prevažne južný až západný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h, no na horách sa počas noci a rána očakáva veľmi silný nárazový vietor, miestami až v sile víchrice.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Roky spomienok môžu zmiznúť: Obľúbená aplikácia zavádza poplatky za uložené fotky a videá, ľudia zúria…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac