Európa chystá jednotnú reakciu: Poslanci odsúdili Rusko za nedávne incidenty v EÚ, prijali nové uznesenie

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Europoslanci odsúdili eskalačné kroky Ruska.

Poslanci Európskeho parlamentu dôrazne odsúdili bezohľadné a eskalačné konanie Ruska, ktoré narúša vzdušný priestor Poľska, Estónska, Lotyšska, Litvy a Rumunska ako členských krajín EÚ a NATO. Odsúdili aj podľa nich úmyselné vpády dronov zamerané na kritickú infraštruktúru v Dánsku, vo Švédsku a v Nórsku.

Rozsah sabotáže a hybridných aktivít Moskvy považujú za štátom podporovaný terorizmus, nie však ozbrojený útok. Uvádza sa to v uznesení, ktoré vo štvrtok počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu prijali 469 hlasmi. Proti bolo 97 a 38 europoslancov sa hlasovania zdržalo, informuje TASR.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
V českom parlamente bude sedieť aj 22-ročná „pirátka“ Demetrašvili: Jej otec je snajper na Ukrajine a o ničom netuší
2.
Andrej Babiš mal telefonát so Zelenským: Prekvapil odkazom. Ak všetko vyjde, na Ukrajinu pôjde osobne
3.
Ukrajina žiada Európu o viac amerických zbraní: Zostávajú kľúčové, uviedla vedúca ukrajinskej misie
Zobraziť všetky články (1313)

Incidenty vnímajú ako súčasť vojenskej a hybridnej vojny

„Rusko nesie plnú a jednoznačnú zodpovednosť za konanie v poľskom, estónskom a rumunskom vzdušnom priestore,“ píše sa v uznesení. Všetky tieto incidenty vrátane tých v severských krajinách označuje za súčasť “systematickej vojenskej a hybridnej vojny a provokácií Ruska voči EÚ” a jej členským štátom.

Europoslanci vyjadrili podporu akejkoľvek iniciatíve, ktorá umožňuje EÚ a jej členom prijať „koordinované, jednotné a primerané opatrenia… vrátane zostrelenia leteckých hrozieb“. V tejto súvislosti privítali plán vytvoriť múr proti dronom na východnom krídle EÚ, ako aj iniciatívu týkajúcu sa mechanizmu obrany East Flank Watch.

Apelujú aj na zabezpečenie komplexného pokrytia všetkých členských krajín, ktoré čelia priamym bezpečnostným výzvam pozdĺž južného krídla EÚ. Uznesenie vyzýva Brusel, aby zvýšil účinnosť a vplyv sankcií na Rusko a aby odhodlane signalizoval, že každá krajina, ktorá sa pokúsiť narušiť suverenitu členského štátu EÚ, bude okamžite vystavená odvetným opatreniam.

Sankcie majú zasiahnuť aj štáty podporujúce Rusko

Tie by sa mali podľa uznesenia rozšíriť na všetky štáty, ktoré umožňujú ruské vojenské úsilie na Ukrajine, ako sú Bielorusko, Irán a Severná Kórea. Poslanci sa vyslovili aj za uvalenie sankcií na čínske subjekty dodávajúce tovar s dvojakým použitím a tovar, ktorý je nevyhnutný na výboru dronov a rakiet.

Foto: SITA/AP

Poslanci EP sa tiež vyslovili za posilnenie koordinácie medzi členskými štátmi, inštitúciami EÚ a štruktúrami NATO. Podľa nich je naliehavo potrebné prejsť k skutočnej Európskej obrannej únii, ktorá bude ďalej stavať na existujúcich rámcoch ako je Biela kniha o budúcnosti európskej obrany a pripravenosti do roku 2030.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové informácie o tragickej nehode na Horehroní: Šofér predbiehal, zrejme nevidel protiidúce vozidlo

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac