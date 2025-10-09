Nové informácie o tragickej nehode na Horehroní: Šofér predbiehal, zrejme nevidel protiidúce vozidlo

K stredajšej (8. 10.) tragickej dopravnej nehode na hlavnej ceste medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom došlo pri predbiehaní. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok uviedol riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Vladimír Farkaš.
K mimoriadnej tragickej nehode na Horehroní došlo v stredu krátko po 19.00 h. „Vozidlo Ford išlo v smere od Heľpy na Závadku nad Hronom, pričom pred ním sa nachádzalo jedno vozidlo. Vodič sa rozhodol, že ho na dlhom rovnom úseku predíde, pričom však oproti nemu išlo iné vozidlo, čím došlo k čelnej zrážke,“ priblížil Farkaš.
Celá rodina pochádzala zo Šumiaca
Ako dodal, dopravná nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania a do konania bol prijatý aj znalec v odbore cestná doprava. Pri tragédii na Horehroní prišlo o život šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca.
Ďalší účastník nehody, sedemročný chlapec, bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice, kde podstúpil chirurgické zákroky. Všetci účastníci nehody pochádzali zo Šumiaca. V obci v súvislosti s tragédiou vyvesili čiernu vlajku, na pomoc pozostalým zriadia transparentný účet.
Nahlásiť chybu v článku