EÚ chce dať Ukrajine dodatočných 100 miliónov eur, na zimu sa vyčlenilo už 800: Ruská inflácia medzitým presahuje 20 %

Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová počas svojej návštevy Kyjeva oznámila niekoľko nových iniciatív Európskej únie na podporu Ukrajiny vo vojne proti Rusku. Referuje o tom web Espreso TV.
Podľa Kallasovej dostane Ukrajina od EÚ 10 miliónov eur na vytvorenie špeciálneho tribunálu na vyšetrovanie ruských zločinov.
„Dnes môžem tiež oznámiť prvých 10 miliónov eur na zriadenie špeciálneho tribunálu na vyšetrovanie zločinov ruskej agresie,“ povedala Kallasová.
Inflácia v Rusku zatiaľ presahuje 20 %
Zdôraznila, že ruská ekonomika je už teraz výrazne oslabená. Inflácia presahuje 20 %, menové rezervy sú vyčerpané a rast sa takmer zastavil. Kallasová uviedla, že EÚ už vyčlenila 800 miliónov eur na podporu Ukrajiny počas tejto zimy a pracuje na vyčlenení ďalších 100 miliónov eur na generátory, prístrešky a ďalšie potreby.
Okrem toho EÚ zvyšuje bojovú kapacitu Ukrajiny a vyčleňuje ďalšie dve miliardy eur na kybernetickú obranu a podporu veteránov.
Ďalšou dôležitou iniciatívou je plán reparácií, podporený zmrazenými ruskými aktívami. Kallasová poznamenala, že EÚ bude trvať na tom, aby sa tieto prostriedky použili na podporu ukrajinskej obrany.
