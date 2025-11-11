Priznal nečakanú vec. Štefan Skrúcaný prezradil, akú zmenu musia spraviť s Erikou vo výchove ich dcéry

Známy humorista a herec je štvornásobným otcom, a aby toho nebolo málo, v Sľube hrá postavu, ktorá je tiež rodičom. O výchove detí by vedel rozprávať, a ako sám povedal, dnes sa ku svojej malej princeznej Elle správa trošku inak, než to bolo v prípade staršej dcéry a synov.
Na vine je však aj doba, do ktorej sa narodili. Prvá dcéra Štefana Skrúcaného prišla na svet ešte za socializmu, kedy výchova vyzerala inak. Neskôr pribudli jej nevlastní bratia Tomáš a Lukáš, ktorí sa narodili v druhom manželstve so Zuzanou Tlučkovou, ďalšou hviezdou zo Sľubu. V roku 2015 sa herec tretíkrát oženil a vzal si moderátorku Eriku Judínyovú, s ktorou má Ellu, ako informoval Šarm.
V minulosti to bolo úplne iné
Keď sa umelec obzrie späť, výchova kedysi vyzerala inak ako dnes. Hoci bola prísnejšia, na rodičov má len pekné slová. „Ja som mal veľmi dobrých rodičov. Otec, ktorý už nežije, mi tuším raz v živote dal facku. To skôr mama mala takéto ráznejšie výchovné metódy, ale aj ona v tom bola skôr taká ‚diétna‘. Ale áno, občas sa to stalo,” prezradil Štefan Skrúcaný, ako to bolo uňho doma.
Podľa herca to vyzeralo inak aj v škole, kde učitelia bežne trestali svojich žiakov, napríklad pravítkom po ruke. Vtedy mali väčší rešpekt, čo však nemožno o nich povedať v súčasnej dobe. Dokonca aj jeho staršie deti mali prísnejšie vedenie, hoci tí mladší sa mali o niečo lepšie, čo sa týka zákazov od rodičov.
„Ono je to tak, že najstaršie dieťa presekáva ten prales a potom sa tým mladším dovoľuje viac a viac. Na tom prvom kontrolujeme, kedy príde domov, určujeme, dokedy môže byť vonku, a potom to druhé, o pár rokov, už môže byť vonku dlhšie, už nie sme až takí dôslední,” dodal herec.
