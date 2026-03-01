Erik Tomáš avizuje pomoc ľuďom, ktorí stratia prácu vo výrobnom závode Samsung. Podľa Dubéciho je to neskoro

Foto: Google maps/Samsung- Galanta

Zuzana Veslíková
TASR
"V pondelok predstavíme možnosti zamestnancov končiacich v Galante," prezradil.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (obaja Hlas-SD) v pondelok ponúknu možnosti ďalšieho zamestnania tých, ktorí stratia prácu v dôsledku konca výrobného závodu Samsung v Galante. Tomáš to avizoval v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.

Na stretnutí sa majú zúčastniť aj riaditelia úradov práce z piatich okresných úradov v regióne. „V celom Trnavskom kraji je voľných 18-tisíc pracovných miest, 9-tisíc z nich je vhodných pre ľudí, ktorí pracovali vo výrobnom závode v Galante,“ upozornil Tomáš.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Pripomenul, že jeho kolegyňa vo vláde už rokovala s automobilkami i gigafabrikou na západnom Slovensku, ktoré prejavili záujem o súčasných zamestnancov Samsungu. Kritizoval zároveň opozíciu, ktorá správu o ukončení fabriky dávala do súvislosti s konsolidáciou vlády a opatreniami zasahujúcimi podnikateľskú a výrobnú sféru na Slovensku.

„Oficiálne oznámenie samotnej spoločnosti jasne tvrdí, že rozhodnutie ukončiť výrobu nesúvisí s opatreniami vlády a podnikateľským prostredím v SR, ale prioritne s predraženými cenami energií v Európe, ktoré znižujú globálnu konkurencieschopnosť,“ upozornil Tomáš. Opozícia podľa neho „zmatovičovala“ a vydala sa cestou „šírenia hoaxov“.

Podľa Dubéciho je to neskoro

Tomášov oponent v diskusii, podpredseda Národnej rady SR Martin Dubéci (PS), nerozumie, prečo sa vláda a zodpovední ministri aktivizujú až vtedy, keď je problém na stole. Kritiku opozície v súvislosti s otázkou avizovaného hromadného prepúšťania vníma ako cynický pokus kamuflovať ekonomické problémy krajiny. „Vy vlastne hovoríte ľuďom, že ekonomika ‚šľape‘, Slovensku sa darí, majú sa dobre,“ ironicky poznamenal smerom k Tomášovi.

O opaku, ktorý je pravdou, svedčia podľa neho viaceré ekonomické ukazovatele. „Slabý hospodársky rast, inflácia, nevydarená konsolidácia, zvýšenie počtu chudobou ohrozených ľudí,“ vymenoval. Za nepochopiteľné označuje to, že namiesto aktívneho riešenia problému v Galante je verejnosť svedkom tlačových konferencií predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), ktorý sa venuje trestnoprávnym kauzám.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dve iránske rakety leteli smerom k Cypru, vyhlásil britský minister obrany. Neverí, že boli namierené…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac