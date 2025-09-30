V slovenských domácnostiach sa začína s kúrením: Toto doma určite nerobte, prídete o stovky eur. V tento deň zapnite radiátory

Začiatok vykurovacej sezóny každoročne rozdelí ľudí na dve skupiny. Jedni si užívajú teplo domova bez starostí, druhí pri pohľade na účty za energie chytajú vrásky na čele. Tento rok je téma kúrenia ešte dôležitejšia.
Menili sa predpisy, ceny energií zostávajú citlivou otázkou a prichádza aj štátna energopomoc, ktorá má zmierniť dosah na peňaženky. Aby ste sa vyhli zbytočným výdavkom a zároveň vedeli, kedy a ako správne kúriť, prinášame všetko podstatné na jednom mieste.
Kedy sa začína vykurovacie obdobie
Podľa vyhlášky č. 152/2005 Z. z. je vykurovacia sezóna na Slovensku stanovená od 1. septembra do 31. mája. Ako však uvádza portál Energie pre vás, radiátory sa nezapínajú automaticky hneď od začiatku tohto obdobia. Dodávateľ tepla ich spustí až vtedy, keď priemerná denná teplota klesne dva dni po sebe pod 13 °C a neočakáva sa oteplenie.
Ako dodáva OSBD Nitra, ak sa počas zimy oteplí a priemerné teploty presiahnu 13 °C, dodávateľ môže kúrenie prerušiť. V bytových domoch sa preto kúri podľa nastavených pravidiel, zatiaľ čo majitelia rodinných domov si môžu začiatok sezóny prispôsobiť sami. V horských oblastiach je bežné, že sa kúrenie spúšťa už v septembri, zatiaľ čo v nížinách alebo vo veľkých mestách často až koncom septembra alebo v októbri.
Ako ušetriť na vykurovaní
Podľa portálu Cenyenergií sa dá znížiť spotreba tepla napríklad znížením izbovej teploty o jeden stupeň, čo môže znamenať úsporu niekoľkých percent z celkových nákladov. Výrazne pomáha aj správne vetranie. Krátke a intenzívne vetranie je účinnejšie než dlhé pootvorenie okien, ktoré ochladzuje steny.
Veľký efekt majú termostatické hlavice, ktoré umožnia regulovať teplotu v jednotlivých miestnostiach. V obývačke je optimálna teplota okolo 20 °C, v spálni stačí 18 °C. Dôležitá je aj pravidelná údržba systému. Odvzdušnené radiátory a skontrolovaný kotol spotrebujú menej energie a dokážu ohriať miestnosti rýchlejšie.
Moderné domácnosti využívajú inteligentné termostaty, ktoré dokážu znížiť výkon, keď nikto nie je doma, a opäť ho zvýšiť pred príchodom obyvateľov. Veľkú úsporu prináša aj zateplenie bytových a rodinných domov. Podľa odborníkov môže správna izolácia znížiť spotrebu tepla až o tretinu. V kombinácii s výmenou starých okien a dverí ide o jednu z najefektívnejších investícií.
Čo treba urobiť pred spustením kúrenia
Ako uvádza OSBD Nitra, pred začiatkom sezóny je potrebné radiátory odvzdušniť a ponechať ventily otvorené, aby sa v systéme nehromadil vzduch. V rodinných domoch je nutné myslieť aj na revíziu kotla a kontrolu komína. Pravidelný servis kotla je dôležitý nielen pre účinnosť, ale aj pre bezpečnosť celej domácnosti.
Zároveň sa oplatí skontrolovať tesnenia na oknách a dverách, aby sa zabránilo stratám tepla. Ak domácnosť využíva kozub, kachle alebo iné doplnkové zdroje, treba ich tiež pripraviť na sezónu a zabezpečiť dostatok paliva.
Posledné mesiace priniesli viacero zásadných noviniek, ktoré ovplyvnia domácnosti už túto zimu.
Spravodlivejšie rozúčtovanie nákladov
Ako píše portál Energia-portal.sk, novela vyhlášky č. 503/2022 Z. z. priniesla zmeny vo vyúčtovaní tepla. Cieľom je odstrániť situácie, keď domácnosť s nižšou spotrebou zaplatila viac než tá, ktorá tepla spotrebovala výrazne viac. Nové pravidlá majú zabezpečiť, že rozpočítanie nákladov bude spravodlivejšie a vlastníci bytov budú mať jasnejšie informácie o tom, za čo presne platia.
Nové regulácie cien plynu a tepla
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví upozorňuje, že od januára 2025 platia nové vyhlášky č. 390/2024 a č. 393/2024, ktoré stanovujú transparentnejšie maximálne ceny plynu a tepla. Ako dodáva Energia-portal.sk, v niektorých regiónoch už dochádza aj k znižovaniu regulovaných cien, aby sa odstránili rozdiely medzi reálnymi a zastropovanými sadzbami.
Zastropovanie cien tepla pokračuje
Podľa portálu STVR správy sa mechanizmus zastropovania cien ponecháva aj pre rok 2025. Domácnosti tak nebudú platiť viac, než stanoví regulácia, aj keby trhové ceny energií rástli. To je dôležité najmä pre ľudí bývajúcich v bytových domoch napojených na centrálne teplárne, kde by inak mohli účty prudko vzrásť.
Nový zákon o adresnej energopomoci
Ako informuje Energoklub, od októbra by mal vstúpiť do platnosti zákon o adresnej energopomoci, ktorý určí presnejšie pravidlá pre poskytovanie dotácií na energie. Portál HKV dodáva, že od mája 2025 štát začal zbierať údaje o domácnostiach, aby vedel pomoc lepšie zacieliť. To znamená, že podpora už nebude plošná, ale viac adresná podľa príjmov a spotreby.
Kontroly zakázaných palív
Ako upozorňuje Startitup, používanie zakázaných palív alebo spaľovanie odpadu môže domácnosť vyjsť draho. Pokuty dosahujú až 5 000 eur a kontrolóri majú právo odobrať vzorku popola priamo v domácnosti. Opatrenie má zlepšiť kvalitu ovzdušia a obmedziť nelegálne spaľovanie plastov, gúm či iného odpadu.
Štátna pomoc s energiami
Ako informuje The Slovak Spectator, ceny elektriny, plynu a tepla ostávajú v roku 2025 pre domácnosti regulované a dotované zo štátneho rozpočtu aj európskych fondov. V súčasnosti sa plošná pomoc týka približne 90 percent domácností, čo zabezpečuje, že účty za kúrenie zostávajú v prijateľných hraniciach.
Možnosti modernizácie ponúka aj Modernizačný fond, ktorý financuje zateplenie, výmenu kotlov či inštaláciu tepelných čerpadiel. Viaceré samosprávy poskytujú lokálne dotácie na solárne kolektory alebo výmenu okien. Dôležité je, že od októbra 2025 začne platiť nový zákon o adresnej energopomoci. V praxi to znamená, že pomoc už nebude plošne pre všetkých, ale bude sa poskytovať podľa konkrétnej situácie domácnosti. Tí, ktorí majú nižšie príjmy alebo vyššiu energetickú spotrebu, by mali dostať väčšiu podporu.
Zákon prerokujú zrýchlene
Poslanci Národnej rady aktuálne prerokúvajú návrh zákona o adresnej energopomoci v zrýchlenom konaní, pričom definitívne rozhodnutie má padnúť ešte na prebiehajúcej 39. schôdzi. Vláda na ňu vyčlenila 435 miliónov eur, celá suma bude hradená z európskych fondov.
Premiér Robert Fico na tlačovej konferencii zdôraznil, že pomoc sa dotkne približne 90 percent domácností a poprel tvrdenia opozície, že ceny plynu sú u našich susedov nižšie. Podľa neho je dôležitá priemerná cena za rok a v tomto ukazovateli je Slovensko na porovnateľnej úrovni.
Kritiku opozície ohľadom adresnosti odmietol s tým, že plošná pomoc pre väčšinu obyvateľov je nevyhnutná. Ministerka hospodárstva Denisa Saková vysvetlila, že domácnosti nebudú musieť o pomoc žiadať. Nárok sa vypočíta automaticky na základe údajov, ktoré už štát zhromažďuje, a o výsledku bude informovať elektronicky.
V prípade nezrovnalostí bude možné podať námietku do 60 dní a následne si uplatniť nárok. Zákon zároveň umožní poskytovať pomoc rôznymi formami, napríklad cez nastavenie cien elektriny, plynu či tepla, alebo prostredníctvom energopoukážok. Minister financií Ladislav Kamenický naznačil, že domácnosti môžu očakávať podporu v rozsahu 300 až 500 eur. Pomoc tak má zmierniť dosahy na rozpočty domácností a udržať ceny energií na prijateľnej úrovni aj v roku 2026.
Správne nastavenie kúrenia, údržba systému a využitie štátnej podpory dokážu citeľne znížiť účty za energie. Nové regulácie prinášajú spravodlivejšie vyúčtovanie a garanciu, že domácnosti nebudú vystavené neúnosným nákladom. Ak sa k tomu pridajú rozumné návyky, môže byť zima nielen komfortná, ale aj úspornejšia.
Nahlásiť chybu v článku