V slovenských domácnostiach sa začína s kúrením: Toto doma určite nerobte, prídete o stovky eur. V tento deň zapnite radiátory

Foto: Pixabay

Nina Malovcová
Všetko, čo je dôležité vedieť predtým, ako otočíte termostatickou hlavicou na radiátore.

Začiatok vykurovacej sezóny každoročne rozdelí ľudí na dve skupiny. Jedni si užívajú teplo domova bez starostí, druhí pri pohľade na účty za energie chytajú vrásky na čele. Tento rok je téma kúrenia ešte dôležitejšia.

Menili sa predpisy, ceny energií zostávajú citlivou otázkou a prichádza aj štátna energopomoc, ktorá má zmierniť dosah na peňaženky. Aby ste sa vyhli zbytočným výdavkom a zároveň vedeli, kedy a ako správne kúriť, prinášame všetko podstatné na jednom mieste.

Kedy sa začína vykurovacie obdobie

Podľa vyhlášky č. 152/2005 Z. z. je vykurovacia sezóna na Slovensku stanovená od 1. septembra do 31. mája. Ako však uvádza portál Energie pre vás, radiátory sa nezapínajú automaticky hneď od začiatku tohto obdobia. Dodávateľ tepla ich spustí až vtedy, keď priemerná denná teplota klesne dva dni po sebe pod 13 °C a neočakáva sa oteplenie.

Ilustračná foto: Pixabay

Ako dodáva OSBD Nitra, ak sa počas zimy oteplí a priemerné teploty presiahnu 13 °C, dodávateľ môže kúrenie prerušiť. V bytových domoch sa preto kúri podľa nastavených pravidiel, zatiaľ čo majitelia rodinných domov si môžu začiatok sezóny prispôsobiť sami. V horských oblastiach je bežné, že sa kúrenie spúšťa už v septembri, zatiaľ čo v nížinách alebo vo veľkých mestách často až koncom septembra alebo v októbri.

Ako ušetriť na vykurovaní

Podľa portálu Cenyenergií sa dá znížiť spotreba tepla napríklad znížením izbovej teploty o jeden stupeň, čo môže znamenať úsporu niekoľkých percent z celkových nákladov. Výrazne pomáha aj správne vetranie. Krátke a intenzívne vetranie je účinnejšie než dlhé pootvorenie okien, ktoré ochladzuje steny.

Veľký efekt majú termostatické hlavice, ktoré umožnia regulovať teplotu v jednotlivých miestnostiach. V obývačke je optimálna teplota okolo 20 °C, v spálni stačí 18 °C. Dôležitá je aj pravidelná údržba systému. Odvzdušnené radiátory a skontrolovaný kotol spotrebujú menej energie a dokážu ohriať miestnosti rýchlejšie.

Moderné domácnosti využívajú inteligentné termostaty, ktoré dokážu znížiť výkon, keď nikto nie je doma, a opäť ho zvýšiť pred príchodom obyvateľov. Veľkú úsporu prináša aj zateplenie bytových a rodinných domov. Podľa odborníkov môže správna izolácia znížiť spotrebu tepla až o tretinu. V kombinácii s výmenou starých okien a dverí ide o jednu z najefektívnejších investícií.

Čo treba urobiť pred spustením kúrenia

Ako uvádza OSBD Nitra, pred začiatkom sezóny je potrebné radiátory odvzdušniť a ponechať ventily otvorené, aby sa v systéme nehromadil vzduch. V rodinných domoch je nutné myslieť aj na revíziu kotla a kontrolu komína. Pravidelný servis kotla je dôležitý nielen pre účinnosť, ale aj pre bezpečnosť celej domácnosti.

Zároveň sa oplatí skontrolovať tesnenia na oknách a dverách, aby sa zabránilo stratám tepla. Ak domácnosť využíva kozub, kachle alebo iné doplnkové zdroje, treba ich tiež pripraviť na sezónu a zabezpečiť dostatok paliva.

Posledné mesiace priniesli viacero zásadných noviniek, ktoré ovplyvnia domácnosti už túto zimu.

Spravodlivejšie rozúčtovanie nákladov

Ako píše portál Energia-portal.sk, novela vyhlášky č. 503/2022 Z. z. priniesla zmeny vo vyúčtovaní tepla. Cieľom je odstrániť situácie, keď domácnosť s nižšou spotrebou zaplatila viac než tá, ktorá tepla spotrebovala výrazne viac. Nové pravidlá majú zabezpečiť, že rozpočítanie nákladov bude spravodlivejšie a vlastníci bytov budú mať jasnejšie informácie o tom, za čo presne platia.

Nové regulácie cien plynu a tepla

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví upozorňuje, že od januára 2025 platia nové vyhlášky č. 390/2024 a č. 393/2024, ktoré stanovujú transparentnejšie maximálne ceny plynu a tepla. Ako dodáva Energia-portal.sk, v niektorých regiónoch už dochádza aj k znižovaniu regulovaných cien, aby sa odstránili rozdiely medzi reálnymi a zastropovanými sadzbami.

Zastropovanie cien tepla pokračuje

Podľa portálu STVR správy sa mechanizmus zastropovania cien ponecháva aj pre rok 2025. Domácnosti tak nebudú platiť viac, než stanoví regulácia, aj keby trhové ceny energií rástli. To je dôležité najmä pre ľudí bývajúcich v bytových domoch napojených na centrálne teplárne, kde by inak mohli účty prudko vzrásť.

Ilustračná foto: Pexels

Nový zákon o adresnej energopomoci

Ako informuje Energoklub, od októbra by mal vstúpiť  do platnosti zákon o adresnej energopomoci, ktorý určí presnejšie pravidlá pre poskytovanie dotácií na energie. Portál HKV dodáva, že od mája 2025 štát začal zbierať údaje o domácnostiach, aby vedel pomoc lepšie zacieliť. To znamená, že podpora už nebude plošná, ale viac adresná podľa príjmov a spotreby.

Kontroly zakázaných palív

Ako upozorňuje Startitup, používanie zakázaných palív alebo spaľovanie odpadu môže domácnosť vyjsť draho. Pokuty dosahujú až 5 000 eur a kontrolóri majú právo odobrať vzorku popola priamo v domácnosti. Opatrenie má zlepšiť kvalitu ovzdušia a obmedziť nelegálne spaľovanie plastov, gúm či iného odpadu.

Štátna pomoc s energiami

Ako informuje The Slovak Spectator, ceny elektriny, plynu a tepla ostávajú v roku 2025 pre domácnosti regulované a dotované zo štátneho rozpočtu aj európskych fondov. V súčasnosti sa plošná pomoc týka približne 90 percent domácností, čo zabezpečuje, že účty za kúrenie zostávajú v prijateľných hraniciach.

Možnosti modernizácie ponúka aj Modernizačný fond, ktorý financuje zateplenie, výmenu kotlov či inštaláciu tepelných čerpadiel. Viaceré samosprávy poskytujú lokálne dotácie na solárne kolektory alebo výmenu okien. Dôležité je, že od októbra 2025 začne platiť nový zákon o adresnej energopomoci. V praxi to znamená, že pomoc už nebude plošne pre všetkých, ale bude sa poskytovať podľa konkrétnej situácie domácnosti. Tí, ktorí majú nižšie príjmy alebo vyššiu energetickú spotrebu, by mali dostať väčšiu podporu.

Zákon prerokujú zrýchlene

Poslanci Národnej rady aktuálne prerokúvajú návrh zákona o adresnej energopomoci v zrýchlenom konaní, pričom definitívne rozhodnutie má padnúť ešte na prebiehajúcej 39. schôdzi. Vláda na ňu vyčlenila 435 miliónov eur, celá suma bude hradená z európskych fondov.

Premiér Robert Fico na tlačovej konferencii zdôraznil, že pomoc sa dotkne približne 90 percent domácností a poprel tvrdenia opozície, že ceny plynu sú u našich susedov nižšie. Podľa neho je dôležitá priemerná cena za rok a v tomto ukazovateli je Slovensko na porovnateľnej úrovni.

Foto: TASR – Martin Baumann

Kritiku opozície ohľadom adresnosti odmietol s tým, že plošná pomoc pre väčšinu obyvateľov je nevyhnutná. Ministerka hospodárstva Denisa Saková vysvetlila, že domácnosti nebudú musieť o pomoc žiadať. Nárok sa vypočíta automaticky na základe údajov, ktoré už štát zhromažďuje, a o výsledku bude informovať elektronicky.

V prípade nezrovnalostí bude možné podať námietku do 60 dní a následne si uplatniť nárok. Zákon zároveň umožní poskytovať pomoc rôznymi formami, napríklad cez nastavenie cien elektriny, plynu či tepla, alebo prostredníctvom energopoukážok. Minister financií Ladislav Kamenický naznačil, že domácnosti môžu očakávať podporu v rozsahu 300 až 500 eur. Pomoc tak má zmierniť dosahy na rozpočty domácností a udržať ceny energií na prijateľnej úrovni aj v roku 2026.

Správne nastavenie kúrenia, údržba systému a využitie štátnej podpory dokážu citeľne znížiť účty za energie. Nové regulácie prinášajú spravodlivejšie vyúčtovanie a garanciu, že domácnosti nebudú vystavené neúnosným nákladom. Ak sa k tomu pridajú rozumné návyky, môže byť zima nielen komfortná, ale aj úspornejšia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac