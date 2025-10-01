STVR reaguje: Toto je dôvod, prečo neodvysielajú rozhovor Adely a Viktora v Trochu inak. Fanúšikovia sú nahnevaní

Len včera sme vás informovali, že najnovší diel relácie Trochu inak s Adelou diváci neuvidia. Príznačne bol jedným z hostí jej manžel Viktor.
Adela Vinczeová a Daniel Rabina, ktorí stoja za reláciou Trochu inak s Adelou, sa včera podelili o informácie, ktoré by verejnosti takmer unikli. Jedna z epizód totiž nebola odvysielaná, o čom podľa ich slov rozhodla STVR. Účinkoval v nej Viktor Vincze, manžel moderátorky, ako dvojica objasnila v príspevku na sociálnej sieti.
Teraz reaguje aj STVR
Dnes máme možnosť vidieť aj reakciu televízie, podľa ktorej nie je problém v obsahu, ale v osobe Viktora Vinczeho, píšu Aktuality.
„V jesennej sezóne STVR prinesie aj nové epizódy relácie Trochu inak s Adelou. Ako sme už avizovali, Viktor Vincze sa v predmetnej epizóde neobjaví. Ako verejnoprávny vysielateľ vnímame aj širší kontext a rozhodli sme sa, že tento hosť v aktuálnej sezóne nebude súčasťou relácie.
Rozhodnutie nezaradiť Viktora Vinczeho do relácie Trochu inak bolo producentom oznámené ešte pred samotným nakrúcaním. Toto rozhodnutie nesúvisí s obsahom relácie ani s charakterom pripravovaného rozhovoru, ale výlučne s tým, že považujeme za nevhodné, aby verejnoprávne médium dávalo priestor bývalému moderátorovi komerčnej televízie v čase, keď je stále spájaný s citlivými témami spravodajstva.
STVR ako verejnoprávne médium si nemôže dovoliť nechať sa vtiahnuť do politických bojov komerčnej televízie a jej bývalého zamestnanca. V tomto kontexte je Viktor Vincze momentálne vnímaný.
Sme v napätej dobe, pokiaľ ide o nastavenie médií a dôveru verejnosti v ich nestrannosť. Práve preto by bolo maximálne neprofesionálne, aby sa pán Vincze pokúšal hľadať voľný mediálny priestor na vlastnú prezentáciu cez verejnoprávne vysielanie.“
S rozhodnutím STVR sa nestotožňujú
„Rozhodnutie STVR neodvysielať rozhovor s Viktorom, ktorý sa nakrúcal 13. septembra v Divadle L+S, sme zobrali na vedomie, no nemôžeme sa s ním stotožniť. Vnímame ho ako neprimeraný zásah do dramaturgie relácie, ktorý nastal ešte pred samotným natáčaním rozhovoru. Takže jeho obsah nemohol byť problémom,“ vyjadrili sa Adela Vinczeová a Daniel Rabina, producent relácie, na úvod.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Je to prvý raz za 13 rokov relácie, čo nám hosťa neodvysielajú, a to bez jasnejšieho vysvetlenia. STVR sa vo svojom stanovisku vyjadrila, že “vníma hosťa v širšom kontexte” – to pre nás nie je zrozumiteľné odôvodnenie. Ak je širší kontext to, že sa Viktor pred nejakým časom postavil za zachovanie princípov novinárskej práce, tak je pre nás skôr zarážajúce, že je tento širší kontext pre STVR vyrušujúci. Okrem toho – témou rozhovoru boli len odľahčené osobné témy,“ pokračovali tvorcovia šou.
Zdôraznili pritom, že nejde len o to, že bol zo šou vyškrtnutý Viktor. Vysvetlili: „Principiálne je problém v tom, že sa vracia doba, kedy niekto rozhoduje, kto môže alebo nemôže byt vo vysielaní. V súčasnosti si naďalej plníme všetky záväzky voči STVR aj našim divákom. Celá táto situácia je pre nás mimoriadne znepokojujúca a v súčasnosti zvažujeme, ako sa k veci ďalej postavíme.“
Pod postom na sociálnych sieťach sa hneď začali objavovať komentáre fanúšikov, ktorí sú z celej situácie poriadne sklamaní. Samotná Adela uviedla, že sa absolútne nerozprávali o dianí na Slovensku, ale o bežných veciach. Mnohí kritizujú STVR a obviňujú ju z cenzúry.
Nahlásiť chybu v článku