Električka v centre Bratislavy vrazila do zastávky: Zrážka s autom spôsobila chaos v doprave, vodiča odviezli do nemocnice

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
Električka vrazila po zrážke s autom do zastávky.

Ranné hodiny v centre Bratislavy narušila vážna dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazila električka s osobným autom. Incident sa stal ešte pred svitaním a spôsobil dopravné komplikácie aj obmedzenia v premávke.

Podľa informácií z facebookovho príspevku Polície SR – Bratislavský kraj, sa nehoda odohrala krátko pred piatou hodinou ráno na križovatke ulíc Žilinská a Štefanovičova.

Električka po náraze skončila mimo koľajiska

Polícia uviedla, že išlo o zrážku električky s osobným vozidlom značky Nissan. Po náraze sa električka dostala mimo koľajiska a vrazila do električkovej zastávky. Vodič osobného auta utrpel zranenia a bol prevezený do jednej z bratislavských nemocníc. Dychové skúšky u oboch vodičov alkohol nepotvrdili.

Dopravní policajti na mieste dokumentujú okolnosti nehody a riadia dopravu. V úseku je obmedzená premávka električiek a cestná doprava je len čiastočne priechodná. Polícia preto vyzýva vodičov aj chodcov, aby boli pri pohybe v tejto oblasti mimoriadne opatrní a riadili sa pokynmi hliadok. Vodičom odporúča využiť alternatívne trasy, keďže v ranných hodinách sa v okolí Račianskeho mýta a Štefanovičovej ulice tvoria kolóny.

Príčina nehody je predmetom vyšetrovania

Polícia potvrdila, že nehoda je v štádiu objasňovania a presné okolnosti, ktoré k nej viedli, sú predmetom vyšetrovania. Na mieste zasahovali aj záchranné zložky, ktoré poskytli pomoc zranenému vodičovi. Podľa dostupných fotografií utrpela električka aj osobné auto rozsiahle poškodenia. Električka po náraze prerazila obrubník a zastavila až pri zastávke. Polícia zatiaľ nezverejnila, či sa v čase nehody vo vozidle MHD nachádzali cestujúci.

