Ekonomická spolupráca viazne: USA trvajú na svojej podmienke, Rusko hovorí o premárnených príležitostiach

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Spolupráca USA a Moskvy je v slepej uličke.

Spojené štáty podmieňujú obnovenie hospodárskej spolupráce s Ruskom ukončením vojny na Ukrajine, povedal v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa neho je však takýto prístup nesprávny, lebo USA a Rusko tým prichádzajú o výhody.

Informovali o tom agentúry Reuters a TASS, píše TASR. Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 predstavitelia Moskvy uviedli, že vzťahy s Washingtonom sú horšie ako kedykoľvek predtým. Situácia sa podľa Reuters začala zlepšovať, keď sa americký prezident Donald Trump v januári minulého roka vrátil do Bieleho domu.

Straty na oboch stranách

„Strácame čas a americké firmy, rovnako ako tie naše, prichádzajú o zisky, ktoré by už mohli dosahovať,“ povedal hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina. Téma spolupráce je však podľa neho stále na stole. Rusko a USA „majú mnoho príležitostí na vzájomne prospešnú spoluprácu“, uviedol Peskov.

Dimitrij Peskov, Foto: Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov už začiatkom februára vyhlásil, že USA nie sú pripravené obnoviť vzájomnú ekonomickú spoluprácu a pod vedením Trumpa sa v skutočnosti napriek vyhláseniam nevzdali politiky vyvíjania tlaku na Rusko. Poukázal napríklad na americké sankcie voči ruským ropným gigantom Lukoil a Rosnefť, ktorých zavedenie v októbri minulého roka Washington odôvodnil neochotou Putina ukončiť vojnu na Ukrajine.

Peskov povedal, že Spojené štáty sa v súčasnosti snažia získať kontrolu nad medzinárodnou energetickou infraštruktúrou. Aj Lavrov vo štvrtok pre francúzsku verejnoprávnu televíziu France Télévisions vyhlásil, že USA chcú ovládnuť svetové energetické trhy, pričom spomenul Venezuelu a Irán.

Podozrenia zo sabotáže

„Spojené štáty teraz tiež tvrdia, že chcú prevziať kontrolu nad plynovodmi Nord Stream,“ povedal Lavrov podľa prepisu rozhovoru, ktorý zverejnilo ruské ministerstvo zahraničných vecí.

Plynovody Nord Stream 1 a 2 poškodili v septembri 2022 výbuchy v Baltskom mori. Tým do značnej miery prerušili tranzit ruského plynu do Európy a obmedzili dodávky energonosičov na kontinente, aj keď Rusko vtedy už svoje dodávky z veľkej časti zastavilo.

Explózie, ako Moskva, tak aj západné štáty podľa Reuters označili za akt sabotáže, z ktorej je podozrivý ukrajinský občan a bývalý dôstojník ozbrojených síl Serhij K. Ten bol podľa vyšetrovateľov súčasťou skupiny, ktorá výbušniny na potrubia plynovodov neďaleko dánskeho ostrova Bornholm umiestnila, a celú akciu koordinoval. Podozrivý obvinenia odmieta.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac