Dvojica kúpila dom v slnečnom raji, stál 1 euro: Vieme, ako podobnú nehnuteľnosť získate aj vy

Keď modelka a cestovateľka Catherine vyrážala spolu s partnerom na dovolenku do mesta Mussomeli na Sicílii, počas sedenia v aute vyhlásila, že existuje 2-percentná šanca, že si kúpia dom za jedno euro. Catherine a Pascal mali v pláne užiť si krásne scenérie a spoznať sicílsku kultúru. Po ceste narazili na ponuku domu za symbolické jedno euro, ktorá ich zlákala až k obhliadke.
Dom nie je v dobrom stave: netečie v ňom voda, nefunguje elektrina, podlahu pokrýva prach a špina, fasáda je poškodená a steny majú svoje najlepšie časy dávno za sebou. Napriek tomu sa pár do domu zamiloval a zlákalo ich aj mestečko a jeho uvoľnené tempo života.
Keď dom uvideli, bez váhania vytiahli z vrecka jedno euro a odovzdali ho realitnej maklérke. V príspevku, v ktorom sa pochválili novým majetkom, dobrodružná dvojica napísala: „No, toto fakt nebolo v pláne.“
Mestečko Mussomeli láka ľudí, predalo sa už 450 domov
Ako informoval portál The Sun, program talianskych domov za jedno euro sa už roky teší úspechu. Myšlienka vznikla ako reakcia talianskej vlády na problém vyľudňovania viacerých regiónov.
Najmä vidiecke oblasti a menšie mestá zápasia so starnúcou populáciou a odlivom mladých ľudí, ktorí odchádzajú do väčších miest či do zahraničia za lepšími pracovnými príležitosťami. Predaj mimoriadne lacných nehnuteľností má prilákať nových obyvateľov a vdýchnuť týmto miestam nový život.
Sicília patrí do zoznamu 25 regiónov zapojených do tohto projektu a práve mestečko Mussomeli je medzi lokalitami, ktorých súčasťou sa postupne stávajú ľudia z celého sveta. Ako informuje portál CNN, ide azda o najznámejšie talianske mesto, kde sa zničené domy predávajú za symbolickú sumu.
Mestská rada začala ponúkať lacné nehnuteľnosti už v roku 2017 a odvtedy sa ich predalo približne 450, z toho asi 150 za jedno euro. Pre CNN to uviedla Cinzia Sorce z realitnej kancelárie Agenzia Immobiliare Siciliana, ktorá stála pri projekte od jeho úplných začiatkov.
Nahlásiť chybu v článku