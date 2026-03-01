Dvojica kúpila dom v slnečnom raji, stál 1 euro: Vieme, ako podobnú nehnuteľnosť získate aj vy

Reprofoto: TikTok.com (@its_van_life)

Michaela Olexová
Mnohí ľudia vyjadrujú záujem urobiť to isté a prosia o radu, ako sa k takejto nehnuteľnosti dostať a aké podmienky musia splniť.

Keď modelka a cestovateľka Catherine vyrážala spolu s partnerom na dovolenku do mesta Mussomeli na Sicílii, počas sedenia v aute vyhlásila, že existuje 2-percentná šanca, že si kúpia dom za jedno euro. Catherine a Pascal mali v pláne užiť si krásne scenérie a spoznať sicílsku kultúru. Po ceste narazili na ponuku domu za symbolické jedno euro, ktorá ich zlákala až k obhliadke.

Dom nie je v dobrom stave: netečie v ňom voda, nefunguje elektrina, podlahu pokrýva prach a špina, fasáda je poškodená a steny majú svoje najlepšie časy dávno za sebou. Napriek tomu sa pár do domu zamiloval a zlákalo ich aj mestečko a jeho uvoľnené tempo života.

Keď dom uvideli, bez váhania vytiahli z vrecka jedno euro a odovzdali ho realitnej maklérke. V príspevku, v ktorom sa pochválili novým majetkom, dobrodružná dvojica napísala: „No, toto fakt nebolo v pláne.“

Mestečko Mussomeli láka ľudí, predalo sa už 450 domov

Ako informoval portál The Sun, program talianskych domov za jedno euro sa už roky teší úspechu. Myšlienka vznikla ako reakcia talianskej vlády na problém vyľudňovania viacerých regiónov.

Najmä vidiecke oblasti a menšie mestá zápasia so starnúcou populáciou a odlivom mladých ľudí, ktorí odchádzajú do väčších miest či do zahraničia za lepšími pracovnými príležitosťami. Predaj mimoriadne lacných nehnuteľností má prilákať nových obyvateľov a vdýchnuť týmto miestam nový život.

Foto: Pcastiglione99, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Sicília patrí do zoznamu 25 regiónov zapojených do tohto projektu a práve mestečko Mussomeli je medzi lokalitami, ktorých súčasťou sa postupne stávajú ľudia z celého sveta. Ako informuje portál CNN, ide azda o najznámejšie talianske mesto, kde sa zničené domy predávajú za symbolickú sumu.

Mestská rada začala ponúkať lacné nehnuteľnosti už v roku 2017 a odvtedy sa ich predalo približne 450, z toho asi 150 za jedno euro. Pre CNN to uviedla Cinzia Sorce z realitnej kancelárie Agenzia Immobiliare Siciliana, ktorá stála pri projekte od jeho úplných začiatkov.

Ako sa dostať k domu za jedno euro?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac