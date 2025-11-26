Dve dekády v hudbe a neúspech v SuperStar. Adam Ďurica priznal, čo je pre neho najväčšou lekciou kariéry

Dve desaťročia na hudobnej scéne dokážu človeka poriadne vyformovať, nasmerovať a dodať mu silu ísť ďalej.
Spevák Adam Ďurica úprimne hodnotí svoju cestu, na ktorej zažil veľa energie, nečakaných momentov aj dôležitých ponaučení. Pre magazín Báječná žena porozprával o hudobných začiatkoch, skúsenostiach, ktoré ho formovali, aj o tom, ako sa mu darí zladiť kariéru s rodinným životom.
Dvadsať rokov, ktoré ho posunuli tam, kde je dnes
Keď sa Adam Ďurica obzrie späť, celé obdobie mu splýva do rýchleho sledu zážitkov, ktoré ani nestihol naplno vnímať. Sám priznáva, že roky ubehli až prekvapivo rýchlo: „Popravde netuším, kedy to celé ubehlo. Nemám pocit, že to bolo včera. No keď mi poviete, že som sa do Superstar prihlásil pred viac ako 20 rokmi, asi by som sa začal smiať, že si vymýšľate. Ale je to naozaj tak, je to 20 rokov. Ubehlo mi to rýchlo asi preto, že ma to baví.“ Na svoje úplné začiatky si pritom spomína s veľkou úctou, pretože práve vtedy sa mu prvýkrát otvorili dvere do sveta, ktorý predtým obdivoval len z diaľky.
O chvíľach, keď sa dostal medzi profesionálov, hovorí veľmi osobne: „Začiatky boli veľmi silné. Najmä v tom, že som sa začal kontaktovať s profesionálmi z hudobnej brandže, ktorých som predtým obdivoval. Zrazu mi Ivan Tásler krstil moje prvé CD, ktoré nahrávali Peter Bič, Tomi Okres, Yxo a ďalší. Tieto prvé kontakty boli pre mňa veľmi silné, pretože pár rokov predtým sa mi to zdalo nedosiahnuteľné.“
