Drony spôsobili v Kyjeve spúšť: O život prišlo najmenej 10 ľudí, bolo medzi nimi aj dieťa. Mesto zachvátili požiare

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Hlásia zrútené budovy, spálené vozidlá a tragické straty na životoch.

Počet obetí masívneho ruského dronového útoku na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, ku ktorému došlo v noci na štvrtok, stúpol na najmenej 10, uviedol v príspevku na sociálnych sieťach ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR informuje podľa správ agentúr DPA a AP.

 „Ľudia môžu byť stále uväznení pod troskami. Desiatky sú zranené. Tieto ruské rakety a útočné drony sú dnes jasnou odpoveďou pre všetkých na svete, ktorí už týždne a mesiace volajú po prímerí a po skutočnej diplomacii. Rusko si miesto rokovacieho stola vyberá balistiku,“ napísal Zelenskyj na sieti Facebook.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Maďarsku spadol veľký kameň zo srdca: Dodávky ropy cez Družbu sa obnovia už čoskoro
2.
Očakávané rokovanie sa zatiaľ odkladá: Peskov prezradil, čo bráni skorému stretnutiu Putina so Zelenským
3.
Ruské útoky zanechali tmu: Viac než 100-tisíc ukrajinských domácností zostalo bez elektriny, krajina hlási obrovské škody
Zobraziť všetky články (1182)

Výzva na sankcie a jasné postoje

Namiesto ukončenia vojny si vyberá pokračovanie v zabíjaní. A to znamená, že Rusko sa stále nebojí následkov. Rusko stále využíva skutočnosť, že aspoň časť sveta priviera oči nad zavraždenými deťmi a hľadá výhovorky pre (ruského prezidenta Vladimira) Putina,“ ukončil ukrajinský prezident status.

„Očakávame reakciu od každého na svete, kto vyzýval na mier, ale teraz častejšie mlčí miesto toho, aby zaujal principiálne postoje. A určite je čas na nové, prísne sankcie voči Rusku za všetko, čo robí. Všetky termíny už boli porušené, desiatky príležitostí na diplomaciu zničené. Rusko sa musí cítiť zodpovedné za každý úder, za každý deň tejto vojny,“ dodal.

Foto: SITA/AP

Podľa portálu The Kyiv Independent je medzi obeťami na životoch aj 14-ročné dieťa, čo potvrdil aj samotný Zelenskyj. Zranenia utrpelo viac než 20 osôb vrátane ďalších detí, napísal portál s odvolaním sa na vyjadrenia starostu Kyjeva Vitalija Klička. Ten dodal, že takmer všetkých zranených medzičasom hospitalizovali.

Kyjev hlási aj veľké materiálne škody

„Dnes večer bude Kyjev podrobený masívnemu útoku ruského teroristického štátu,“ napísal na platforme Telegram ešte pred spustením ruského dronového útoku šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko. Tlačová agentúra RBK-Ukraine informovala aj o početných materiálnych škodách a viacerých požiaroch, ktoré v ukrajinskej metropole v dôsledku tohto útoku vypukli, píše DPA.

Foto: SITA/AP

Na šírených fotografiách bolo vidieť zrútené budovy, kopy trosiek aj spálené vozidlá. DPA predtým uviedla, že výbuchy boli hlásené aj v meste Sumy na severe a v meste Záporožie na juhu Ukrajiny.

Použili stovky dronov

Rusko útočilo v noci na štvrtok na územie Ukrajiny 629 dronmi a raketami, uviedlo ukrajinské letectvo. TASR informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá uvádza, že ide o doposiaľ druhý najvyšší počet nasadených dronov a striel vo vojne prebiehajúcej od konca februára 2022.

Masívne útoky na hlavné mesto Kyjev si v noci na štvrtok vyžiadali najmenej desať obetí na životoch vrátane jedného dieťaťa, uviedli zdroje ukrajinskej prokuratúry. Agentúra Reuters informovala o 31 zranených. Ukrajinské letectvo vo vyhlásení na sociálnych sieťach spresnilo, že Moskva útočila dovedna 598 dronmi a 31 raketami vrátane dvoch hypersonických striel typu Kinžal a deviatich balistických rakiet, ktorých zachytenie je vďaka ich rýchlosti náročné, cituje AFP.

Útoky poškodili aj budovu misie EÚ

Masívne ruské dronové a raketové útoky poškodili v noci na štvrtok budovu misie EÚ v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev. Podľa agentúry AFP to potvrdil predseda Európskej rady António Costa aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v príspevku na sociálnej sieti X, píše TASR.

Costa uviedol, že je „zhrozený“ najnovšou sériou smrtiacich ruských úderov na Kyjev, v dôsledku ktorých došlo aj k poškodeniu budovy diplomatickej misie Únie. „Misia EÚ na Ukrajine bola poškodená. To si vyžaduje odsúdenie nielen zo strany EÚ, ale aj celého sveta. Vyjadrujeme solidaritu s našimi kolegami z EÚ a sme pripravení poskytnúť pomoc,“ napísal Sybiha na sieti X.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obrovský úspech: Slovenka Rebeka Bizubová získala študentského Oscara za dokument Spoveď

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac