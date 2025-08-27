Obrovský úspech: Slovenka Rebeka Bizubová získala študentského Oscara za dokument Spoveď

Rebeka Bizubová počas záverečného ceremoniálu 31. ročníka Medzinárodného filmového festivalu MFF Art Film Košice 2025. Foto: TASR - Roman Hanc

Roland Brožkovič
TASR
Vo svojom filme otvára tému sexuálneho obťažovania v cirkvi.

Slovenka Rebeka Bizubová v stredu získala ocenenie americkej Akadémie filmových umení a vied študentský Oscar v kategórii dokument za svoj absolventský film Spoveď.

V snímke v produkcii Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave (VŠMU) otvára Bizubová tému sexuálneho obťažovania v cirkvi, ktoré režisérka zažila na vlastnej koži. TASR o tom informuje podľa časopisu Holywood Reporter.

Bizubová už za Spoveď získala cenu Slnko v sieti od Slovenskej filmovej a televíznej akadémie v kategórii Najlepší krátky hraný film, Modrého anjela z košického MFF Art Film za Najlepší krátky film a 2. miesto v študentskej medzinárodnej súťaži CILECT Prize 2025 v dokumentárnej kategórii.

Prestížne ocenenie

Študentského Oscara v kategórii Dokument v stredu udelili trom snímkam. Okrem Bizubovej Spovede porota vybrala aj filmy od Jane Dengovej z Newyorskej univerzity a Tatiane McCabeovej zo Západoanglickej univerzity. Slávnostné odovzdanie študentského Oscara sa uskutoční 6. októbra na Newyorskom filmovom festivale v Divadle Ziegfeld. Ocenení sa na ňom dozvedia, či získali zlatého, strieborného alebo bronzového študentského Oscara.

Americká Akadémia filmových umení a vied udeľuje študentské Oscary od roku 1972 študentom denného a externého štúdia bakalárskeho a magisterského stupňa, ktorí v rámci svojho štúdia dokončili film na strednej alebo záverečnej úrovni. Cieľom je poskytnúť platformu pre začínajúce talenty v rámci odvetvia na prezentáciu ich práce.

Každoročne sa o ocenenia uchádzajú študenti z celého sveta a filmy sú hodnotené v štyroch kategóriách: Animované filmy, Dokumentárne filmy, Hrané filmy a Alternatívne/experimentálne filmy.

Všetky filmy ocenené študentským Oscarom sa budú môcť uchádzať o ceny v 98. ročníku „klasických“ Oscarov. Predošlí ocenení študentskými Oscarmi boli na klasického Oscara nominovaní celkovo 69-krát a 15 z nich cenu aj vyhralo. Tento rok sa o študentského Oscara uchádzalo viac ako 3100 snímok z 988 univerzít z celého sveta.

