Dron spôsobil poplach aj v Osle: Vstúpil do zakázanej zóny letiska, miestna polícia začala okamžite konať

Nórske bezpečnostné zložky zaistili dron, ktorý v stredu prelietaval v blízkosti letiska v Osle a ovládal ho muž neznámej národnosti. Vo štvrtok o tom informovala polícia, TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Včera okolo 21.00 h miestneho času bola polícia informovaná, že do zakázanej zóny letiska v Osle vstúpil neznámy dron,“ povedala agentúre vedúca prokuratúry vo východnom policajnom okrsku Nórska Lisa Mari Lokkeová. Dodala, že to nemalo žiaden vplyv na chod letovej prevádzky.
Muža budú vypočúvať
Muža vo veku okolo 50 rokov nezatkli, no bude ho vypočúvať polícia. K incidentu došlo v čase, keď správy o preletoch dronov viedli tento týždeň k dočasnému uzavretiu škandinávskych letísk, vrátane Kodane a spomínaného Osla.
Lokkeová povedala, že v tejto fáze nevidia medzi týmito incidentmi žiadnu súvislosť. V uplynulých týždňoch došlo k viacerým incidentom vo vzdušnom priestor krajín NATO, ktoré vyvolali znepokojenie aj odsúdenie. V polovici septembra viacero ruských dronov vletelo do vzdušného priestoru Poľska a o niekoľko dní neskôr aj Rumunsko informovalo o narušení svojho vzdušného priestoru ruským dronom.
Do estónskeho vzdušného priestoru minulý týždeň na niekoľko minút vstúpili tri ruské stíhačky MiG-31. Rusko toto narušenie poprelo tvrdiac, že jeho lietadlá zostali nad neutrálnymi vodami.
Nahlásiť chybu v článku