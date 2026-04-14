Ľuďom zobrali, sebe zvýšili: Hlas tvrdí, že zmrazenie platov je dohodnuté, čaká sa na premiéra

Ilustračná foto: SITA - Tomáš Bokor

Nina Malovcová
TASR
Hlas chce zmraziť platy vlády, hovorí o solidarite s občanmi.

Koaličný Hlas-SD očakáva, že premiér Robert Fico (Smer-SD) zaradí na rokovanie vlády návrh na zmrazenie platov a paušálnych náhrad ministrov. Povedal to v utorok na tlačovej konferencii šéf poslaneckého klubu Hlasu-SD Róbert Puci.

Zdôraznil, že poslanci Národnej rady (NR) SR si už platy zmrazili. Odvoláva sa tiež na slová ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), ktorý mal už na jeseň tvrdiť, že je to dohodnuté. Puci zopakoval, že návrh na zmrazenie platov ministrov pripravili členovia vlády za Hlas-SD.

Parlament už pristúpil k opatreniam

„Podporujeme iniciatívu ministrov za stranu Hlas-SD, ktorí takýto návrh už predložili aj na vláde a chcú, aby došlo k zmrazeniu platov ministrov aj paušálnych náhrad. Už na jeseň v rámci rozpravy k znižovaniu platu poslancov sa minister financií Ladislav Kamenický vyjadril, že aj ministri sú pripravení si zmraziť svoje paušálne výdavky. Dokonca v televízii povedal, že to má odkomunikované už aj s premiérom a že dohoda tu je a malo by dôjsť takisto aj k ich zmrazeniu. Preto sa teda pýtam, kde sa stratili jeho slová o tom, že chce byť nejakým spôsobom solidárny s ľuďmi, ktorých takto tvrdo zasiahla konsolidácia,“ vyhlásil Puci s tým, že na ťahu je podľa neho premiér a jeho ministri, aby návrh podporili.

Foto: TASR – Martin Baumann

Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) v tejto súvislosti pripomenul, že okrem zmrazenia platov poslancov, ktorých výška ostala na sume z roku 2025, sa má aj znížiť suma odmeny za získanie Ceny Jozefa Miloslava Hurbana, ktorú udeľuje predseda NR SR. Podľa Rašiho sa zrušilo aj vreckové na zahraničné služobné cesty a má sa aj obmedzovať účasť na zahraničných služobných cestách.

Hlas-SD má výhrady k zmene voľby

Pri návrhu Smeru-SD o zrušení voľby poštou a zavedení hlasovania z ambasád má Hlas-SD ešte otázky. Zatiaľ má návrh podľa dohody prejsť do druhého čítania, v ktorom chcú predložiť svoje pripomienky. Raši chce, aby sa zvýšila dostupnosť voľby.
Raši zároveň opätovne kritizoval opozičné KDH, že nemá odvahu podporiť predĺženie volebného obdobia samosprávam na päť rokov.

„Je to odkaz Kresťansko-demokratického hnutia proti ich starostom, proti ich primátorom, že nemajú odvahu na to, aby presadili takúto jednoduchú zmenu, ktorá bude ale mimoriadne dôležitá pre nich, pre ich ďalšiu prácu a pre ďalšie volebné obdobie,“ skonštatoval. Podobný návrh má v NR SR aj SNS. Hlas-SD deklaruje, že podporí aj tento návrh, aby prešiel do druhého čítania, hoci predĺženie mandátu poslancom NR SR nie je pre stranu prioritou.

Hlas-SD má na schôdzi návrhy o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za vykonanú prácu, takisto úpravu na podporu malých živnostníkov, riešenie výživného na deti a napríklad aj návrh na zníženie počtu mestských častí v Košiciach.

Ledva ho otvorili, už ho idú na dlhú dobu uzavrieť: Tunel Višňové si dá pauzu,…

