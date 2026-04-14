Zora Czoborová prežíva najťažšie chvíle: Navždy sa rozlúčila s milovanou mamou

Smútok zo straty blízkeho človeka patrí k najťažším momentom v živote. Svoje o tom vie aj známa osobnosť slovenského fitness sveta, ktorá sa podelila o mimoriadne bolestnú správu.
Na instagrame sa podelila o smutnú správu fitnesska Zora Czoborová, že prišla o svojho najbližšieho milovaného človeka – svoju mamu, s ktorou mala krásny a silný vzťah. Vo svojom príspevku veľmi citlivo a úprimne prepojila bolesť zo straty s tichou, hlbokou vďačnosťou za všetky vzácne chvíle, ktoré mohla prežiť po boku svojej milovanej mamy.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Posledná rozlúčka plná emócií
Zora Czoborová sa s verejnosťou podelila o slová, ktoré zasiahli mnohých jej fanúšikov. „Dnes som sa navždy rozlúčila s mojou milovanou mamičkou… Ďakujem za vašu podporu a modlitby, ktorými ste ju vo svojich srdciach vyprevadili,“ napísala otvorene a úprimne.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Silné puto medzi matkou a dcérou
Zo slov známej fitnessky bolo zrejmé, že so svojou mamou mala výnimočný vzťah. „Navždy zostaneš v mojom srdci. „Ďakujem za všetko, mami,“ odkázala jej symbolicky. Ich vzťah bol podľa jej slov naplnený láskou, rešpektom a množstvom spoločných spomienok, ktoré si bude niesť so sebou po celý život.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Vlna podpory od fanúšikov aj známych osobností
Pod jej príspevkom sa takmer okamžite začali kopiť desiatky až stovky komentárov naplnených úprimným súcitom a podporou. S povzbudivými slovami sa ozývali nielen fanúšikovia, ale aj viaceré známe osobnosti slovenského šoubiznisu. Mnohí jej vyjadrovali úprimnú sústrasť, posielali silu a dodávali odvahu zvládnuť toto mimoriadne náročné obdobie.
Nahlásiť chybu v článku