Dostihli ju hriechy z minulosti. Nora Kabrheľová zažila nečakanú situáciu, ktorá jej pripomenula náročné chvíle v base

Foto: Instagram.com/nora_kabrhelova

Jana Petrejová
Ostala veľmi prekvapená. 

Hoci sa nad tým s odstupom času pousmiala, bolo vidieť, že jej to nie je jedno. Dôchodkyňa má za sebou zážitok, na ktorý zrejme len tak skoro nezabudne. O nevšedný okamih sa podelila so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti, ktorí zaručene padli na zadok z toho, čo sa jej stalo.

Kontroverzná postavička s podrezaným jazykom sa dostala na výslnie vďaka reality šou Mojsejovci. A hoci si vtedy užívala slávu a pozornosť na svoju osobu, neskôr prišiel zlom a ona sa ocitla vo väzení, kde si odsedela 13 mesiacov, ako informoval Nový čas.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Nora Nora (@nora_kabrhelova)

Zaujímavé stretnutie po 11. rokoch

Pobyt za mrežami pravdepodobne poznačí každého, ako aj samotnú Noru Kabrheľovú, ktorá priznala, že to nebolo jednoduché. „Bola som v kolúznej väzbe, nebola som odsúdená. Je to najhoršia väzba. Katastrofa. Na Vianoce je to tam o ničom, pretože personál má voľno, nie je tam ruch. Jedna hodina je tam za dvadsať hodín,“ uviedla bývalá podnikateľka podľa spomínaného portálu.

Hoci už ubehlo niekoľko rokov a dnes si užíva život plnými dúškami, o čom svedčia jej príspevky na Instagrame, nepríjemné časy v base jej pripomenulo nedávne stretnutie s jedným mužom. Vôbec to nečakala, a zatiaľ čo ona spočiatku nevedela, o koho ide, spomínaný muž si ju pamätal.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Nora Nora (@nora_kabrhelova)

Nora sa vybrala zrejme do nejakej kaviarne vychutnať si pomalý štart do nového dňa. „Výborné stretnutie som teraz mala, lebo som prišla ráno na kávu… Išiel taký pán okolo a hovorí mi, že: Dobrý deň pani Mojsejová, nepamätáte sa, my sa poznáme, už sme sa stretli,“ začala s rozprávaním dôchodkyňa vo svojom príbehu na sociálnej sieti.

Takmer onemela

