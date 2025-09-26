Dostihli ju hriechy z minulosti. Nora Kabrheľová zažila nečakanú situáciu, ktorá jej pripomenula náročné chvíle v base

Hoci sa nad tým s odstupom času pousmiala, bolo vidieť, že jej to nie je jedno. Dôchodkyňa má za sebou zážitok, na ktorý zrejme len tak skoro nezabudne. O nevšedný okamih sa podelila so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti, ktorí zaručene padli na zadok z toho, čo sa jej stalo.
Kontroverzná postavička s podrezaným jazykom sa dostala na výslnie vďaka reality šou Mojsejovci. A hoci si vtedy užívala slávu a pozornosť na svoju osobu, neskôr prišiel zlom a ona sa ocitla vo väzení, kde si odsedela 13 mesiacov, ako informoval Nový čas.
Zaujímavé stretnutie po 11. rokoch
Pobyt za mrežami pravdepodobne poznačí každého, ako aj samotnú Noru Kabrheľovú, ktorá priznala, že to nebolo jednoduché. „Bola som v kolúznej väzbe, nebola som odsúdená. Je to najhoršia väzba. Katastrofa. Na Vianoce je to tam o ničom, pretože personál má voľno, nie je tam ruch. Jedna hodina je tam za dvadsať hodín,“ uviedla bývalá podnikateľka podľa spomínaného portálu.
Hoci už ubehlo niekoľko rokov a dnes si užíva život plnými dúškami, o čom svedčia jej príspevky na Instagrame, nepríjemné časy v base jej pripomenulo nedávne stretnutie s jedným mužom. Vôbec to nečakala, a zatiaľ čo ona spočiatku nevedela, o koho ide, spomínaný muž si ju pamätal.
Nora sa vybrala zrejme do nejakej kaviarne vychutnať si pomalý štart do nového dňa. „Výborné stretnutie som teraz mala, lebo som prišla ráno na kávu… Išiel taký pán okolo a hovorí mi, že: Dobrý deň pani Mojsejová, nepamätáte sa, my sa poznáme, už sme sa stretli,“ začala s rozprávaním dôchodkyňa vo svojom príbehu na sociálnej sieti.
