Domácnosti to môže stáť 3000 eur ročne: Emisné povolenky sa majú zaviesť od tohto roku, strana Hlas žiada ich zrušenie

Nový systém emisných povoleniek ETS 2, ktorý má EÚ zaviesť od roku 2027, bude pre každú slovenskú domácnosť znamenať záťaž v priemere 3000 eur ročne. Upozornil na to v piatok na tlačovej konferencii predseda koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok, podľa ktorého je daný systém „sociálny masaker“. Strana apeluje na úplné zrušenie systému, prípadne oddialenie jeho spustenia.
Povolenky ETS 2 zvýšia ceny plynu, uhlia či pohonných látok. Výnos z povoleniek by mal plynúť do špeciálneho fondu, z ktorého by mali byť financované úsporné energetické opatrenia. Analytici upozornili, že aj keď sa systém zatiaľ nespustil, obchodníci si už poistili ich nákupy za viac ako dvojnásobnú cenu oproti plánovaným 45 eurám za tonu oxidu uhličitého (CO2).
Systém sa má prehodnocovať
Predseda strany uviedol, že Národná rada SR bude v piatok rokovať o uznesení, ktoré dáva mandát vláde SR, aby na pôde Európskej únie žiadala prepracovanie tohto nariadenia. Nariadenie by sa malo zmeniť, mala by sa odložiť jeho účinnosť, zdôraznil Šutaj Eštok. Dodal, že vláda, ktorej súčasťou bude strana Hlas-SD, takého opatrenie nikdy nepodporí.
Šutaj Eštok zároveň ocenil závery štvrtkového (23. 10.) samitu Európskej rady. „Závery samitu jasne hovoria o tom, že sa bude prehodnocovať systém týchto ETS 2 a Európska únia bude hľadať riešenia. Keďže tlak členských krajín sa postupne stupňuje. Na začiatku to bolo Slovensko, Maďarsko a postupne prichádzajú ďalšie a ďalšie krajiny,“ povedal predseda strany.
Jeho stranícky kolega Peter Kalivoda vysvetlil, že ceny emisných povoleniek rámci ETS 2 predražia náklady bežných domácností pre rast cien energií. „Emisné povolenky sa dotknú každého. Zvýšia náklady na výrobu, dopravu, distribúciu energií, zdražie sa verejná doprava, ceny v obchodoch, supermarketoch, reštauráciách. Jednoducho, všetky tieto ceny pôjdu zákonite hore,“ zdôraznil Kalivoda. Nový systém tak podľa neho ovplyvní nielen priame výdavky domácností za energie, ale navýši aj celkovú cenovú hladinu v ekonomike SR.
Systém ETS 2 je samostatný systém v rámci európskej Zelenej dohody, ktorý reguluje oblasť emisií oxidu uhličitého zo spaľovania palív v budovách, cestnej doprave a ďalších sektoroch. Obchodovanie s emisnými kvótami by sa malo začať v roku 2027.
Opozícia hovorí o strašení občanov vysokou sumou
Klimatická koalícia považuje vyčíslenú sumu 3000 eur ročne za prehnanú a žiada poslancov Národnej rady SR, aby návrh neprijali. „Klimatická zmena je reálna a vážna hrozba a môže vážne vplývať práve na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme ich ochránili. Nie nezmyselnými uzneseniami, ale dobrými mechanizmami a využitím financií, ktoré máme z EÚ k dispozícii,“ uviedla Zuzana Fialová z Klimatickej koalície.
K vyčíslenej výške sumy sa vyjadril aj opozičný poslanec Karol Galek (SaS), ktorý ju taktiež považuje za prehnane vysokú a hovorí o strašení občanov. Opozičný poslanec zároveň pripomenul, že strana SaS so súčasným návrhom nastavenia systému emisných povoleniek pre domácnosti a pre dopravu nesúhlasí. „Ak niekedy vôbec bude zavedený, tak rozhodne musí byť sprevádzaný nejakými kompenzáciami, napríklad na strane zníženia daňového zaťaženia,“ dodal Galek.
