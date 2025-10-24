Slovenských vodičov čakajú zmeny: Niektorí budú mať poriadny problém, ich autá môžu vyradiť z evidencie. Pozrite si prehľad

Martin Cucík
TASR
Štát pristúpi k automatizácii a zefektívneniu systému PZP. Vozidlá bude vyradovať automaticky, vodiči sa musia pripraviť aj na zvýšenie ceny PZP kvôli konsolidácii.

Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorý umožní vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie a automatické ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP). Autá bez PZP už po novom neprejdú technickou a emisnou kontrolou, informoval v stredu rezort.

Návrh zákona, ktorý má zefektívniť systém PZP a výrazne znížiť počet nepoistených vozidiel v cestnej premávke, vypracoval rezort vnútra v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom dopravy SR v nadväznosti na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Odhaduje sa, že v súčasnosti je na Slovensku viac ako 600 000 nepoistených vozidiel, pričom viac ako 300 0000 z nich sa aktívne používa v cestnej premávke.

Najprv sa vyradia vozidlá, ktoré nemajú PZP dlhšie ako 2 roky

Prvým krokom bude vyčistenie databázy evidencie vozidiel. Pôjde o jednorazové hromadné trvalé vyradenie z evidencie tých vozidiel, ktoré nebudú mať uzatvorené PZP viac ako 24 mesiacov. Podľa rezortu je vysoký predpoklad, že reálne už tieto autá neexistujú.

Držitelia budú predtým upovedomení, že ich vozidlo nie je evidované ako poistené a má sa z tohto dôvodu vyradiť. Obdobný postup sa uplatní aj voči vozidlám, ktoré sú dlhodobo (najmenej 24 mesiacov) dočasne vyradené z evidencie po uplynutí pôvodne nahlásenej lehoty.

Objektívna zodpovednosť a automatizácia pokút

Novinkou bude zavedenie tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla za PZP, čo umožní automatizovaný spôsob kontroly a ukladania pokút. Okresné úrady budú ukladať pokuty na základe dát zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Pokuta sa bude pohybovať od 120 do 900 eur podľa hmotnosti vozidla a držiteľovi bude uložená v prípade, že vozidlo bude bez uzatvoreného PZP viac ako 30 dní.

Výška pokuty sa zníži o tretinu, ak držiteľ vozidla pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu. Za to isté vozidlo bez PZP bude možné ukladať pokutu opakovane, a to každých 150 dní v dvojnásobnej výške.

Poisťovne budú mať povinnosť poskytovať informácie o uzatvorení PZP Slovenskej kancelárii poisťovateľov bez zbytočného odkladu, aby dáta, z ktorých sa vychádza pri kontrole a sankcionovaní, boli vždy čo najaktuálnejšie a presné. Zároveň sa zavádza kontrola PZP aj v rámci staníc technickej a emisnej kontroly. V praxi to bude znamenať, že nepoistené vozidlo neprejde technickou a emisnou kontrolou.

Rezort vnútra navrhol účinnosť zákona od 1. marca 2026 okrem ustanovení o objektívnej zodpovednosti, označovaní nepoisteného vozidla v evidencii vozidla a kontrole PZP v rámci technickej a emisnej kontroly.

Tie by mali nadobudnúť účinnosť 1. mája 2026. Zmeny sa dotknú spolu troch právnych predpisov – zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, zákona o cestnej premávke a zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Vodičov čaká aj zdraženie PZP

Poistenie nehnuteľností, domácností, havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie (PZP), ale aj úrazové či cestovné poistenie budú od januára budúceho roka drahšie. Neživotné poistenie totiž bude mať po novom sadzbu dane na úrovni 10 %, v súčasnosti je to 8 %. Rovnako sa zvýši aj odvod z PZP. Zmenu prináša tretí konsolidačný balík a poisťovne tomu prispôsobia výšku poistného, upozornil výkonný riaditeľ sprostredkovateľskej spoločnosti Granden Miloš Lehocký.

Klienti podľa neho v tejto súvislosti nemusia kontaktovať svoju poisťovňu.

Poisťovňa bude zasielať predpisy poistného klientovi a v ich zmysle treba uhrádzať poistné. V novom predpise poistného, najmä pri PZP a havarijnom poistení, môže poisťovňa okrem danej zmeny legislatívy zasielať rozdielnu výšku poistného, kde bude zohľadnená aj škodovosť klienta, prípadne nové sadzby poistenia, ak ide o zmenu k výročiu poistnej zmluvy,“ vysvetlil Lehocký.

Vyčíslil, že zvýšenie odvodu napríklad pri vozidle s PZP na úrovni 220 eur ročne spôsobí, že v budúcom roku poistné zdražie na približne 224 eur. Havarijné poistenie aktuálne vo výške 730 eur bude po novom na úrovni 744 eur.

Poisťovne nemajú podľa odborníka pri týchto zmenách daňových sadzieb na výber.

V prípade, ak sa klient rozhodne neuhradiť novú výšku poistného, bude sa postupovať v zmysle platnej legislatívy,“ upozornil Lehocký s tým, že nezaplatenie poistného má za následok jeho zánik. Poisťovateľ má pritom právo na poistné za dobu do zániku poistenia.

Odborník predpokladá, že tieto úpravy poistného privedú mnohých klientov k tomu, že zvýšia záujem o svoje poistné zmluvy. Radí im, aby svoje poistné programy aktualizovali a optimalizovali nielen výšku poistného, ale aj rozsah krytia poistenia.

