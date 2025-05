Doklady v mobile budú na ďalších miestach: Má ich už takmer 200-tisíc ľudí, pozrite sa, kde všade ich môžete používať

S dokladmi v mobile sa budú môcť občania ubytovať aj v hoteloch na Slovensku a tiež ich môžu využívať pri kúpe zájazdu v cestovnej kancelárii alebo agentúre. Štátny tajomník rezortu vnútra Patrik Krauspe vo štvrtok podpísal memorandum o spolupráci so Slovenskou asociáciou cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) a so Zväzom cestovného ruchu (ZCS) SR, ktoré začali s integráciou digitálnych dokladov do svojich procesov a elektronických služieb.

„Ministerstvo vnútra vyvíja systematické úsilie, aby úrady a firmy na Slovensku prispôsobovali komunikačné infraštruktúry elektronickým dokladom. Uzatvárame preto memorandá o spolupráci, v rámci ktorých poskytujeme technickú podporu a školenia napríklad Slovenskej pošte, Železničnej spoločnosti Slovensko či Finančnej správe Slovenskej republiky,“ povedal štátny tajomník.

O doklady je údajne záujem

MV eviduje záujem aj zo súkromného sektora. Nielen úrady, ale aj firmy a organizácie zastrešujúce svojich členov sú podľa rezortu pripravené asistovať klientom pri vytváraní digitálnej identity a následne pri integrácii e-dokladov do elektronickej peňaženky. „V tomto úsilí sú kľúčové bezpečnosť a uchovanie súkromia, poznatky z ich aplikačnej praxe preto ministerstvu vnútra veľmi pomáhajú napríklad pri tvorbe a aktualizácii bezpečnostných štandardov,“ dodal Krauspe.

Po mesiaci od spustenia aplikácií pre používanie dokladov v mobile ministerstvo zaznamenáva denne v priemere 6500 až 7000 autentifikácií pri policajných kontrolách, na poštách, či pri používaní elektronických služieb. Aplikácie potrebné na vytvorenie digitálnej verzie dokladov si stiahlo už takmer 200 000 Slovákov.

Občiansky preukaz v mobile už akceptujú všetky pobočky Slovenskej pošty aj elektronické služby finančnej správy. Cestujúci využívajúci služby ŽSR budú podľa MV už čoskoro môcť pomocou mobilu preukázať napríklad nárok na zľavu na cestovnom.

V pilotnej fáze je možné overiť občiansky preukaz v mobile len na území SR, nie je možné použiť ho ako cestovný doklad v zahraničí. To bude možné až v roku 2027, kedy by všetky členské štáty EÚ mali byť pripravené na spustenie projektu Európskej peňaženky digitálnej identity. Aj na Slovensku však treba počas pilotnej fázy nosiť so sebou aj kartičkové doklady, keďže zatiaľ nie všetky úrady či firmy majú k dispozícii overovacie aplikácie.