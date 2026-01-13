Dobré správy pre rodičov: Na tieto dni si už nemusíte míňať dovolenku, zamestnávateľ vám mzdu preplatí

Dobré správy pre rodiny na Slovensku.

Rodičia na Slovensku doteraz často pripomínali účtovníkov s kalkulačkou v ruke. Pri každej návšteve lekára, vyšetrení či odbornom sedení s dieťaťom rátali, koľko dní voľna im ešte zostáva, či sa to oplatí riešiť teraz a hlavne, či sa to prejaví na výplate. Od roku 2026 sa tieto zložité výpočty výrazne zjednodušia.

Zákonník práce prináša zmeny, vďaka ktorým budú môcť rodičia riešiť zdravie aj psychickú pohodu detí bez toho, aby si museli siahať na dovolenku alebo mzdu. Na úpravy upozornil daňový expert a bývalý minister práce Jozef Mihál na portáli Relia. Zmeny vyplývajú zo zákona č. 406/2025 Z. z. a potvrdzujú informácie zverejnené aj v médiách. Najviac ich pocítia osamelí rodičia, no pozitívny vplyv budú mať pre všetky rodiny.

Platené voľno pri sprevádzaní k lekárovi zostáva, pravidlá sa nemenia

Základné pravidlo ostáva zachované. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy pri sprevádzaní rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, či už ide o náhle ochorenie, úraz alebo vopred určený termín.

Podmienkou je, že sprevádzanie bolo nevyhnutné a nebolo možné vykonať ho mimo pracovného času. Náhrada mzdy patrí len jednému z rodinných príslušníkov a maximálne v rozsahu sedem dní v kalendárnom roku.

Novinka od roku 2026: voľno aj pri návšteve poradne

Od 1. januára 2026 sa platené pracovné voľno rozširuje aj na prípady, keď rodič sprevádza neplnoleté dieťa do zariadenia poradenstva a prevencie na výkon odborných činností. Ide o odborné vyšetrenia, diagnostiku, psychologickú či špeciálnopedagogickú pomoc, ktoré sú pre mnohé deti nevyhnutné.

Doteraz museli rodičia v takýchto situáciách siahať po dovolenke alebo neplatenom voľne. Po novom už nebude potrebné premýšľať, či sa „to ešte zmestí do limitu“.

Zákonník práce za osamelého zamestnanca považuje osobu, ktorá žije sama a je slobodná, rozvedená alebo ovdovená, prípadne žije sama z iných vážnych dôvodov. V praxi ide najmä o rodiča, ktorému bolo dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti alebo ktorý sám vykonáva rodičovské práva a povinnosti.

Ďalšie zvýhodnenia osamelých rodičov

Osamelí zamestnanci majú už dnes viaceré osobitné ochrany. Zamestnávateľ im napríklad nemôže dať výpoveď v ochrannej dobe, ak sa starajú o dieťa mladšie ako tri roky, s presne určenými výnimkami. Prácu nadčas alebo pracovnú pohotovosť môžu vykonávať len so svojím súhlasom a nerovnomerný pracovný čas im možno rozvrhnúť iba po dohode. Novela účinná od roku 2026 tieto zvýhodnenia dopĺňa o rozšírený nárok na platené pracovné voľno, čo je v praxi zmena, ktorú rodičia pocítia okamžite.

Zmena v časti týkajúcej sa sprevádzania zdravotne znevýhodnených detí má len legislatívno-technický charakter. Ide o zosúladenie terminológie so školským zákonom, pričom samotný rozsah práv rodičov zostáva nezmenený.

Úpravy v § 141 Zákonníka práce znamenajú menej stresu, menej počítania a viac priestoru na to podstatné. Rodičia sa už nebudú musieť rozhodovať medzi zdravím dieťaťa a vlastnou dovolenkou. V praxi ide o jednu z tých zmien, ktoré síce nevyvolajú veľké titulky, no v bežnom živote spravia citeľný rozdiel.

Zvýšili sa aj viaceré dávky

Od začiatku roka 2026 sa zvýšili viaceré sociálne dávky, ktoré priamo ovplyvňujú rodičov. Vyššie sú maximálne sumy nemocenského, materského, tehotenského aj ošetrovného. Informovala o tom Sociálna poisťovňa. Maximálne nemocenské po novom dosahuje viac než 1 650 eur mesačne, čo je v porovnaní s rokom 2025 nárast o viac ako 100 eur.

Vyššie sú aj materské dávky. Maximálna mesačná suma sa posunula nad hranicu 2 250 eur, čo znamená citeľné zlepšenie finančnej situácie pre rodičov na materskej dovolenke. Rast zaznamenalo aj tehotenské, ktoré sa v roku 2026 zvýšilo približne o niekoľko desiatok eur mesačne.

Vyššie je zároveň ošetrovné, ktoré rodičia alebo opatrovatelia čerpajú pri starostlivosti o choré dieťa. Pri krátkodobom ošetrovnom ide o desiatky eur navyše, pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré možno poberať až 90 dní, už ide o výraznejší rozdiel. Zvýšili sa aj ďalšie dávky naviazané na životné minimum. Rodičovský príspevok po novom prvýkrát presiahol hranicu 500 eur, čo má pomôcť rodinám najmä v období rastúcich životných nákladov.

Starostlivosť o dieťa už rodičom nezníži dôchodok

Od 1. januára 2026 začala Sociálna poisťovňa uplatňovať nové pravidlá, ktorých cieľom je odstrániť dlhodobé znevýhodňovanie rodičov pri výpočte dôchodku za obdobie starostlivosti o dieťa.

Hoci rok 2026 bude ešte prechodným obdobím a dôchodky priznané v tomto roku sa budú určovať podľa starých pravidiel, od roku 2027 sa už dôchodok vypočíta vždy variantom výhodnejším pre poistenca, pričom obdobie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov sa nezohľadní, ak by znižovalo jeho sumu.

Sociálna poisťovňa zároveň spätne prepočíta dôchodky priznané od roku 2004, pričom zvýšenie sa môže týkať približne 400-tisíc poberateľov a prípadný doplatok bude vyplatený spätne od 1. januára 2026. Novela zároveň garantuje minimálny vymeriavací základ vo výške 60 % priemernej mzdy a umožňuje rodičom kombinovať starostlivosť o dieťa so zamestnaním alebo podnikaním bez obmedzenia príjmu, čo doterajšia právna úprava neumožňovala.

