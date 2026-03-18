Do centra krajského mesta sa vrátil „pochybný automat“. Nedávno ho pritom zhabala polícia

V závere minulého roka pribudol v Banskej Bystrici, a to prakticky na námestí, automat. Neponúkal však bežné veci ako bagety či nápoje, ale špeciálne produkty označované ako suveníry, ktoré nie sú určené na konzumáciu. Mnohé produkty v automate obsahovali syntetické látky, ktoré navodzovali stavy ako po užití drog.
Automat sme ešte v novembri šli preskúmať aj my a všimli sme si veľmi znepokojivé fakty. Samotný automat je umiestnený v rámci miestnosti, do ktorej sa vstupuje priamo z ulice. Nie je tak situovaný pod holým nebom. Vstup do prevádzky, kde je umiestnený automat, je olepený nápismi ako „ganja, galaxy gas, kratom, bongoshop“. Tieto nápisy navodzujú dojem, že vo vnútri je možné nájsť preparáty, ktoré môžu navodiť zmeny vedomia.
Na začiatku tohto mesiaca sa Banskobystričania potešili, keď z prevádzky za asistencie hasičov odvážala polícia inkriminovaný automat so „suvenírmi“. Mnohí si mysleli, že automat tak nadobro zmizne. Z odchodu sa tešil aj samotný primátor mesta, ktorý v statuse uvádzal, že mesto úzko spolupracovalo s políciou.
„Dnešná akcia je jasným dôkazom, že pochybné obchodné praktiky ohrozujúce naše deti v meste tolerovať nebudeme,“ napísal Ján Nosko v statuse na facebooku, pričom mnohí Banskobystričania vyjadrovali vďaku a nechýbali komentáre, v ktorých sa „ďakovalo za deti a vnúčatá“.
Realita je iná
Ako sme ale mali možnosť vidieť, miesto je stále rovnako označené ako v novembri a vo vnútri sme si všimli aj automat. Preto sme vstúpili do prevádzky a ukázalo sa, že kontroverzný automat so svojím obsahom je opäť na svojom mieste. V diskusii pod pôvodným primátorovým príspevkom sme videli komentár, že na svoje pôvodné miesto sa vrátil už po troch dňoch. Dokonca v prevádzke pribudol aj druhý automat. Ten je ale určený na bežné potravinové a nápojové produkty.
Keď sme pristúpili k automatu so „špeciálnymi suvenírmi“, všimli sme si zmenu. Po novom sa už vyžaduje overenie veku pomocou občianskeho preukazu, a na to, aby sme sa dostali k platbe za vybraný produkt, sme naozaj museli použiť občiansky preukaz. Nemali sme možnosť vyskúšať doklad neplnoletej osoby, a preto sme nevedeli overiť funkčnosť vekového obmedzenia.
Polícia expertízu nemá, mesto je bez kompetencií
Automat bol pred necelými dvoma týždňami zabavený a hovorkyňa KR PZ Petra Kováčiková vtedy uviedla, že polícia zaistila predajný automat pre podozrenie, že obsahuje produkty so psychoaktívnymi látkami. „Tie budú teraz podrobené kriminalisticko-expertíznemu skúmaniu. Banskobystrický vyšetrovateľ začal v uvedenom prípade trestné stíhanie pre trestný čin šírenia toxikománie,“ dodala.
Keďže je automat na mieste, zaujímali sme sa o výsledky expertízneho skúmania a pýtali sme sa tiež na trestné stíhanie. Kováčiková pre interez uviedla, že trestné konanie vo veci šírenia toxikománie naďalej prebieha a výsledky expertízneho skúmania doposiaľ neboli doručené.
Redakcia interezu sa obrátila aj na mesto Banská Bystrica a požiadala o vyjadrenie k návratu automatu. Hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková uviedla, že mesto v tomto smere nemá žiadne kompetencie, preto situáciu monitoruje a úzko komunikuje so štátnou políciou.
Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko chce ale iniciovať ako viceprimátor Únie miest Slovenska rokovanie s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom spravodlivosti SR k rastúcemu problému dostupnosti výrobkov s obsahom nových psychoaktívnych látok, ktoré sa šíria aj medzi deťmi a mladistvými.
