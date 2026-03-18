Do centra krajského mesta sa vrátil „pochybný automat“. Nedávno ho pritom zhabala polícia

Foto: Zuzana Veslíková (interez.sk)

Matej Mensatoris
V centre Banskej Bystrice je opäť možné zakúpiť si "suveníry".

V závere minulého roka pribudol v Banskej Bystrici, a to prakticky na námestí, automat. Neponúkal však bežné veci ako bagety či nápoje, ale špeciálne produkty označované ako suveníry, ktoré nie sú určené na konzumáciu. Mnohé produkty v automate obsahovali syntetické látky, ktoré navodzovali stavy ako po užití drog.

Automaty na HHC a podobné produkty, ktoré sa po požití správajú ako zakázané látky, sú už dlhším problémom mnohých miest, a to nielen na Slovensku. Problémom je, že stále vznikajú nové a nové látky a zákony ich nestíhajú zakazovať, čím sa stávajú legálnymi.

Automat sme ešte v novembri šli preskúmať aj my a všimli sme si veľmi znepokojivé fakty. Samotný automat je umiestnený v rámci miestnosti, do ktorej sa vstupuje priamo z ulice. Nie je tak situovaný pod holým nebom. Vstup do prevádzky, kde je umiestnený automat, je olepený nápismi ako „ganja, galaxy gas, kratom, bongoshop“. Tieto nápisy navodzujú dojem, že vo vnútri je možné nájsť preparáty, ktoré môžu navodiť zmeny vedomia.

Na začiatku tohto mesiaca sa Banskobystričania potešili, keď z prevádzky za asistencie hasičov odvážala polícia inkriminovaný automat so „suvenírmi“. Mnohí si mysleli, že automat tak nadobro zmizne. Z odchodu sa tešil aj samotný primátor mesta, ktorý v statuse uvádzal, že mesto úzko spolupracovalo s políciou.

Dnešná akcia je jasným dôkazom, že pochybné obchodné praktiky ohrozujúce naše deti v meste tolerovať nebudeme,“ napísal Ján Nosko v statuse na facebooku, pričom mnohí Banskobystričania vyjadrovali vďaku a nechýbali komentáre, v ktorých sa „ďakovalo za deti a vnúčatá“.

Realita je iná

Ako sme ale mali možnosť vidieť, miesto je stále rovnako označené ako v novembri a vo vnútri sme si všimli aj automat. Preto sme vstúpili do prevádzky a ukázalo sa, že kontroverzný automat so svojím obsahom je opäť na svojom mieste. V diskusii pod pôvodným primátorovým príspevkom sme videli komentár, že na svoje pôvodné miesto sa vrátil už po troch dňoch. Dokonca v prevádzke pribudol aj druhý automat. Ten je ale určený na bežné potravinové a nápojové produkty.

Keď sme pristúpili k automatu so „špeciálnymi suvenírmi“, všimli sme si zmenu. Po novom sa už vyžaduje overenie veku pomocou občianskeho preukazu, a na to, aby sme sa dostali k platbe za vybraný produkt, sme naozaj museli použiť občiansky preukaz. Nemali sme možnosť vyskúšať doklad neplnoletej osoby, a preto sme nevedeli overiť funkčnosť vekového obmedzenia.

Foto: Matej Mensatoris (interez.sk)

Polícia expertízu nemá, mesto je bez kompetencií

Automat bol pred necelými dvoma týždňami zabavený a hovorkyňa KR PZ Petra Kováčiková vtedy uviedla, že polícia zaistila predajný automat pre podozrenie, že obsahuje produkty so psychoaktívnymi látkami. „Tie budú teraz podrobené kriminalisticko-expertíznemu skúmaniu. Banskobystrický vyšetrovateľ začal v uvedenom prípade trestné stíhanie pre trestný čin šírenia toxikománie,“ dodala.

Keďže je automat na mieste, zaujímali sme sa o výsledky expertízneho skúmania a pýtali sme sa tiež na trestné stíhanie. Kováčiková pre interez uviedla, že trestné konanie vo veci šírenia toxikománie naďalej prebieha a výsledky expertízneho skúmania doposiaľ neboli doručené.

Redakcia interezu sa obrátila aj na mesto Banská Bystrica a požiadala o vyjadrenie k návratu automatu. Hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková uviedla, že mesto v tomto smere nemá žiadne kompetencie, preto situáciu monitoruje a úzko komunikuje so štátnou políciou. 

Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko chce ale iniciovať ako viceprimátor Únie miest Slovenska rokovanie s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom spravodlivosti SR k rastúcemu problému dostupnosti výrobkov s obsahom nových psychoaktívnych látok, ktoré sa šíria aj medzi deťmi a mladistvými.

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou, zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac