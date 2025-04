Dnes zima, zajtra jar: Chladné počasie už dlho už nepotrvá. Vieme, kedy môžete konečne odložiť zimnú bundu

Po relatívne miernych dňoch prišlo výraznejšie ochladenie. V noci nad naše územie dorazil studený front, ktorý priniesol zrážky – prevažne dažďové, no v niektorých oblastiach už aj snehové. Teploty postupne klesajú a na viacerých miestach sa dostávajú k bodu mrazu.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Podľa portálu iMeteo za týmto vývojom stojí studený front postupujúci od severu, ktorý priniesol nielen zmenu charakteru počasia, ale aj návrat snehu do niektorých častí Slovenska. Zasiahne najmä sever krajiny, kým juh ostane pri daždi, či len zamračenej oblohe.

Na severe bude bielo, inde len chladno

Výraznejšie sneženie očakávajú predovšetkým obyvatelia severných regiónov – Oravy, Liptova a Spiša. V horských oblastiach tu môže do večera pribudnúť až do 7 centimetrov nového snehu. V nižších polohách pôjde skôr o poprašok alebo slabšiu snehovú pokrývku do 5 cm.

Kombinácia nízkych teplôt a vlhkého povrchu však zvyšuje riziko poľadovice. Vodiči by preto mali byť obzvlášť opatrní najmä na horských priechodoch, kde už od skorého rána sneží a vozovky môžu byť klzké.

Ochladenie nebude trvať dlho

Podľa údajov portálu iMeteo, za ochladením, ktoré nás zasiahlo v prvej polovici týždňa, stojí rozpad polárneho víru. Ten umožnil, aby sa do strednej Európy prepadol veľmi chladný arktický vzduch.

Výsledkom bol prudký prepad teplôt – miestami až o 15 °C v priebehu jedného dňa. Zatiaľ čo ešte počas minulého víkendu niektoré oblasti zaznamenali viac ako +20 °C, hneď v nedeľu večer prišlo výrazné ochladenie.

Už zajtra sa počasie zlomí

Po chladnom začiatku apríla sa počasie na Slovensku konečne začína stabilizovať. Hoci piatok ešte prinesie typicky aprílový mix oblakov, dažďa a dokonca aj sneženia, víkend bude predsa len oveľa príjemnejší. Teploty postupne porastú a nedeľa prinesie aj hodnoty, ktoré nás opäť naladia na jar.

Piatok ešte chladný a upršaný

Piatok bude stále pod vplyvom chladného vzduchu, do ktorého od západu zasahuje výbežok vyššieho tlaku. Cez okolie Poľska a Baltských štátov zároveň bude postupovať teplý front, ktorý prinesie zrážky a premenlivé počasie. Na mnohých miestach Slovenska bude zamračené a najmä na severe a východe sa počas dňa vyskytnú prehánky, miestami aj trvalejší dážď.

V chladnejších oblastiach, a to najmä vo vyšších polohách, sa môže objaviť aj sneženie či dážď so snehom. Najnižšie ranné teploty klesli až k -5 °C, zatiaľ čo počas dňa sa vzduch ohreje na 12 až 19 °C. Chladnejšie však bude na severe a východe, kde sa teploty budú pohybovať len od 4 do 11 °C. Na krajnom severovýchode môžu byť ešte o čosi nižšie.

Sobota s ustupujúcimi zrážkami a slnečnejšou oblohou

V sobotu sa nad naše územie začne presúvať tlaková výš, ktorá prinesie zmenšenie oblačnosti a ustálenie počasia. V noci bude ešte prevažne zamračené a najmä na severe sa môžu objaviť zrážky – vo vyšších polohách dokonca sneženie.

Počas dňa sa však bude oblačnosť zmenšovať a zrážky budú len ojedinelé. Teploty budú citeľne príjemnejšie – denné maximá vystúpia na 14 až 19 °C, na Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode sa budú pohybovať okolo 12 °C. Vietor bude prevažne slabý až mierny, len ráno môže byť na horách ešte búrlivý.

Nedeľa ako stvorená na jarné prechádzky

V nedeľu sa naplno prejaví vplyv teplejšieho prúdenia. Ráno bude ešte chladné, s minimami medzi 0 až 5 °C, na juhozápade miestami okolo 7 °C. Počas dňa však teploty porastú až na príjemných 16 až 22 °C.

Dopoludnia si ešte užijeme slnečné a jasné počasie, no popoludní začne od západu pribúdať oblačnosť a večer sa miestami môže objaviť občasný dážď. Ranné hmly budú len výnimočné.