Má ísť o výsmech ľuďom, ktorí dodržiavali pravidlá: Opozícia žiada Pellegriniho, aby vetoval zákon o covidovej amnestii

Opozičné PS vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby vetoval zákon o tzv. covidovej amnestii, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Opozícia ho označila za škandalózny zákon.

Koalícia sa podľa nej takto vysmieva ľuďom, ktorí počas pandémie dodržiavali opatrenia. Tvrdí, že ide aj o neúctu voči pozostalým obetí. Opozícia sa zhoduje na tom, že vláda tým vysiela signál aj pri aktuálnom probléme s nákazou slintačky a krívačky a odkazuje ľuďom, že nariadenia dodržiavať netreba.

„V rozprave sme podali pozmeňujúci návrh, ktorým sme žiadali, aby bola amnestia na ‚covidové‘ priestupky vypustená, ten však koalícia nepodporila. Vyzývame preto prezidenta Petra Pellegriniho, aby zákon nepodpísal. V opačnom prípade dostane prednosť povolebná korupcia časti voličov koalície pred dodržiavaním zákonov,“ uviedla podpredsedníčka klubu PS Zuzana Števulová.

Zákon je podľa PS pokrytectvom koalície

„Amnestujú ním ľudí, ktorí porušovali opatrenia počas pandémie, no zároveň verejnosť žiadajú, aby dodržiavala nariadenia odborníkov pri slintačke a krívačke. Dávajú tým vlastne jasný signál, že nariadenia v skutočnosti dodržiavať netreba, a keď ich porušia, nič im za to nehrozí,” dodal poslanec Oskar Dvořák (PS).

Na prezidenta sa chce obrátiť aj KDH. „Schváliť plošnú covidovú amnestiu je jednoducho facka do tváre všetkým, ktorí dodržiavali protipandemické opatrenia,“ uviedol poslanec Peter Stachura (KDH). Označil to za precedens pre nasledujúce pandémie, počas ktorých by už občania nemuseli rešpektovať štátne autority.

Tomáš Szalay (SaS) zákon označil za hanebný. Pripomenul, že ľudia počas pandémie zomierali aj preto, lebo niektorí nedodržiavali pravidlá, nenosili rúška a povzbudzovali iných k nedodržiavaniu pravidiel. „A my ideme teraz týchto ľudí odmeňovať ako štát, týmto absolútne rozleptávať dôveru v to, že máme nejakú spravodlivosť, nejaký právny proces,“ skonštatoval.

Šéf poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš označil zákon za zvrátený a chorý. Zdôraznil, že vláda chce vyplatiť viac ako 3,5 milióna eur ľuďom, ktorí porušovali pravidlá.

O čo ide?

Schválená legislatíva hovorí o tom, že osoba, ktorá dostala pokutu za porušenie protipandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo musela uhradiť stravu v štátnych karanténnych zariadeniach, sa bude môcť domáhať odškodnenia.