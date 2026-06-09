Diaľnica D1 pri Ilave je neprejazdná: Vážna nehoda spôsobuje kolóny

Doprava na diaľnici D1 v katastri mesta Ilava v smere na Žilinu je na 142. kilometri aktuálne neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Na mieste sú hliadky polície, ktoré vykonávajú odklon cez odpočívadlo Prejta. Vodiči musia počítať so zdržaním. Na úseku sa tvoria kolóny. Je potrebné rešpektovať pokyny polície.
Nehoda uzavrela cestu pri Budči
Rýchlostnú cestu R1 pri Budči smerom do Zvolena včera ráno uzavreli pre nehodu štyroch áut. Nehoda sa stala na 140. kilometri cesty. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna STVR. „Autá do 3,5 tony to obídu cez Hronskú Breznicu a Budču,“ doplnila.
Nehoda sa stala aj na D1 pri Senci, kde sa zrazili tri autá. Podľa Zelenej vlny sa tvorili kolóny, vodiči museli rátať so zdržaním.
Pri pondelkovej dopravnej nehode na rýchlostnej ceste R1 v smere od Žiaru nad Hronom na Zvolen neďaleko čerpacej stanice sa ľahko zranil jeden človek. Previezli ho na ošetrenie do nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
„Podľa predbežných informácií malo byť jej príčinou nedobrzdenie vozidiel,“ objasnila s tým, že dychové skúšky u vodičov sa skončili s negatívnym výsledkom. Dokumentovanie nehody si vyžiadalo dvojhodinové uzavretie tohto úseku, obchádzka viedla cez obec Budča.
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