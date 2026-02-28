Dnes sa končí meteorologická zima. Padajú teplotné rekordy, namerali až 16,1 stupňa Celzia

Ilustračná foto: (Flickr/Tambako The Jaguar)

Zuzana Veslíková
TASR
Jar je skutočne tu.

V sobotu sa končí meteorologická zima, ale počasie je už niekoľko dní vyslovene jarné. Popoludňajšia teplota pri slnečnom počasí dosahuje väčšinou desať až 16 stupňov Celzia, čo sú hodnoty vysoko nad dlhodobým normálom, dokonca ojedinele sú prekonané aj denné teplotné rekordy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.

Ozrejmil, že počasie v našej oblasti ovplyvňuje rozsiahla tlaková výš so stredom nad Rumunskom a Ukrajinou. Po jej zadnej strane k nám od juhozápadu prúdi vo výške veľmi teplý vzduch. Najteplejšie je na hornej Nitre, v Bystričanoch namerali meteorológovia 16,1 stupňa Celzia, čo bude zrejme najvyššia teplota tejto zimy (doteraz najvyššia teplota bola 15,3 stupňa Celzia v Orechovej 5. decembra).

Veľmi teplo je podľa SHMÚ aj na horách, ojedinele dokonca rekordne

Na Štrbskom Plese teplota vystúpila na 11,8 stupňa Celzia, čím bol rekord z roku 1959 prekonaný o pár desatín stupňa. Ešte teplejšie bolo na Skalnatom plese, 13,3 stupňa Celzia, rekord z roku 2017 platný pre sobotu bol teda prekonaný o viac ako štyri stupne Celzia.

V nedeľu sa počasie podľa meteorológov výraznejšie nezmení, po chladnom ráne bude popoludnie podobne teplé ako v sobotu. V priebehu dňa začne v západnej polovici oblačnosť postupne pribúdať.

„Tá bude súvisieť s nevýrazným studeným frontom, ktorý bude v noci na pondelok a v pondelok postupovať Poľskom a Ukrajinou na juhovýchod. Svojím okrajom čiastočne ovplyvní počasie aj v našej oblasti – prechodne pribudne oblačnosť, zrážky sa však vyskytnú len výnimočne a na severe sa mierne ochladí,“ priblížil SHMÚ. Doplnil, že od utorka (3. 3.) bude opäť prevládať slnečné počasie s podobnou teplotou ako v sobotu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V Dubaji hlásia výbuch z ikonického umelého ostrova v tvare palmy. Z hotela mal stúpať…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac