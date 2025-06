Divoké počasie na Slovensku pokračuje: Prichádzajú ďalšie búrky a ochladí sa. Tu bude situácia najhoršia

Slovensko včera okrem horúceho počasia zasiahla aj poriadna vlna búrok, ktorá prakticky celú noc bičovala krajinu. Od búrok si neoddýchneme ani dnes, no väčšinu Slovákov už čaká pokojnejšie počasie.

Veľkosť ľadových krúp počas včerajšieho bláznivého počasia miestami dosiahla až tri centimetre a na území Slovenska udrelo neuveriteľných 22 400 bleskových výbojov, píše iMeteo. Bez zlého počasia nebudeme ani v utorok. Hoci búrky v skorých ranných hodinách ustali, pozor si treba dať aj dnes, a to predovšetkým popoludní.

Najhoršia situácia bude na východe

Teploty na Slovensku dnes dosiahnu celkom príjemných 21 až 26 stupňov Celzia, no najmä v strednej a vo východnej časti územia budú stále hroziť búrky. „Najväčším nebezpečenstvom dnešných búrok bude, podobne ako včera, prívalový lejak. Na juhu Košického kraja však nie je možné vylúčiť pri silnejších búrkach aj krupobitie,“ dodáva portál.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa. Varoval aj pred povodňami v okresoch Sabinov a Bardejov. Informoval o tom na svojom webe. Výstrahy pred búrkami platia pre celý Košický kraj, a to predbežne do 16.00 h. Rovnako pre časť Prešovského a Banskobystrického kraja. Búrky môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, nárazový vietor do 85 kilometrov za hodinu a krúpy.

Prvý stupeň výstrahy pred povodňami v okresoch Sabinov a Bardejov platí do utorkového obeda. „Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ upozornili meteorológovia.

Ak už máte dosť zlého počasia, nepotešíme vás. Veľmi podobná situácia sa totiž črtá aj v stredu a odborníci už teraz varujú pred najvýraznejšími búrkami od začiatku roka. Slovensko teda zažíva poriadne divoký začiatok júna.