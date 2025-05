Diviak útočil uprostred mesta: Mladú ženu zvalil na zem a prepichol ju klami. Susedia sa nečinne pozerali z balkónov

Z pokojnej nedeľnej prechádzky sa stal pre Zosiu doslova boj o prežitie. Dvadsaťdvaročnú ženu počas dňa v centre Varšavy brutálne napadol diviak. Zosiu zrazil na zem, zaryl do nej kly a spôsobil jej vážne zranenia. Tvrdí, že prežila len preto, že predstierala smrť.

Útok sa odohral vo varšavskej štvrti Praga Południe. Ako informuje poľský web Fakt, Zosia bola na prechádzke so psami a pritom telefonovala s matkou. Zrazu pocítila silný náraz do boku. Spadla na chodník a pustila vôdzku. Jej psy utiekli. „Mami, útočí na mňa diviak,“ stihla ešte zakričať do telefónu.

Ľudia len stáli a pozerali

Diviak mal podľa jej slov obrovskú silu. Zosiu zrazil na zem a opakovane ju napádal. „Ryl do mňa kly, snažila som sa brániť, ako som len vládala. Kopla som ho do ňufáka, no poškrabal mi nohy aj hlavu. Mám natrhnutý chrbát, prepichnuté sedacie svaly, celé telo plné modrín a opuchov,“ uviedla. Presvedčená je o tom, že jej život zachránilo to, že sa prestala hýbať. „Tvárila som sa, že som mŕtva. A on nakoniec odišiel.“

Zosia priznala, že volala o pomoc. Verí, že jej výkriky susedia počuli, no napriek tomu nikto nereagoval. „Len stáli na balkónoch a pozerali, ako keby sa nič nedialo. Úplná ľahostajnosť,“ povedala. Nakoniec jej pomohla až vlastná matka, ktorá kontaktovala políciu. Tá však prípad postúpila lesníkom. Tí majú v Poľsku kompetenciu na odchyt divej zveri v mestách, informuje portál Wiadomosci.

Diviaky nie sú v meste ojedinelé

Prípad Zosie nie je výnimočný. Len dva dni predtým zažila podobný útok aj pani Aleksandra, ktorá bola na prechádzke so svojím ovčiakom. „Diviak sa ku mne približoval, ale pes ma bránil. Keby nebolo jeho, určite by zaútočil. Je ich v meste čoraz viac. Úrady by mali niečo urobiť,“ uviedla pre portál Fakt.