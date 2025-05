Pellegriniho „červené tangáče“ či zmena pohlavia na „žehličku“. Homofóbom roka môže byť ministerka aj známy raper

Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii, ktorý si pripomíname 17. mája, vyhlásili mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko 12. ročník anticeny Homofób roka a zverejnili nominácie.

Ako informuje IĽP, vzhľadom na to, že homofóbovia a homofóbky vo verejnom priestore sa posunuli od slov k činom, tak sa rozhodli tento rok do ankety okrem homofóbnych výrokov zaradiť prvý raz aj homofóbne skutky.

Tento rok je na anticenu Homofób roka nominovaná ministerka kultúry Martina Šimkovičová za zneužívanie svojej právomoci na diskrimináciu LGBT menšiny a výrok: „LGBTI+ mimovládky už od ministerstva kultúry nedostanú ani cent“.

Ďalej sú to bývalý premiér a predseda hnutia Slovensko Igor Matovič za výrok: „Pellegrini si oblieka červené tangáče a pozýva si rôznych mužov do bytu“, raper Separ za šírenie dezinformácií, urážanie trans ľudí a výrok: „Ja len nesúhlasím s tým, aby sa na základných školách na prvom stupni dávalo deťom na výber, či sú radiátor alebo žehlička“, tiež tenista Martin Kližan za online podporu a večeru so stíhaným extrémistom Danielom Bombicom.

Piatym nominovaným je minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak za výrok: „Tvrdo a striktne sa ohradzujeme proti šíreniu tu demagogickej ideológie progresívneho liberalizmu, ktorou je ideológia LGBT a 72 nezmyslov, ktoré nazývajú rodmi“.

Peniaze od štátu nemajú

„Skôr, ako sa začnú znova šíriť nejaké dezinformácie, by som chcela verejne prehlásiť, že na kampaň Homofób roka sme nikdy nedostali od štátu ani žiadnej nadácie ani cent. Ani od slovenskej, ani zahraničnej – žiadne granty, žiadne dotácie. Realizujeme tieto aktivity čisto na báze dobrovoľníckej práce a podpory individuálnych donorov a donoriek,“ hovorí koordinátorka neformálneho združenia Dúhové Slovensko Zuzana Slamená.

Ako ďalej píše SĽP, v súčasnosti je už vidno stále viac a viac ľudí, ktorí na Medzinárodný deň proti homofóbií a transfóbii nosia na oblečení dúhovú stužku. „Mám ju dnes, budem mať aj zajtra a navrhujem to všetkým, ktorí a ktoré podporujú ľudské práva. Takto totiž nevysielame signál len homofóbom a homofóbkam, že ich slová a činy nepovažujeme za správne, ale najmä ľuďom z LGBT menšiny, že ich podporujeme, a to je najdôležitejšie zo všetkého,“ dodal riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

Minulý rok sa anketa Homofób roka neuskutočnila. Podľa organizátorov bola po pokuse o atentát na premiéra Roberta Fica nepriaznivá bezpečnostná situácia. Víťazmi ankety sa v minulosti stali napríklad bývalý predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, čestná predsedníčka Kresťanskej Únie Anna Záborská, predseda hnutia Slovensko Igor Matovič a biskup Ján Orosch.

Cenu si ako prvý a zatiaľ jediný prevzal bývalý predseda NR SR Andrej Danko, ktorý po stretnutí so zástupcami mimovládnych organizácii zmiernil svoje vyjadrenia voči LGBT menšine.

Inštitút ľudských práv je občianske združenie, ktorého cieľom je podporovať rovný prístup k všetkým deklarovaným ľudským právam pre všetkých. Dúhové Slovensko je neformálne združenie LGBT aktivistov a aktivistiek, ktorí sa angažujú za komplexné zrovnoprávnenie LGBT osôb.