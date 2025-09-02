Divákov čaká obrat, ktorý ich poriadne zaskočí. Herec z Dunaja k vašim službám prehovoril o nečakanej zmene jeho postavy

Foto: Instagram.com/janpavelslezak, Instagram.com/janamajeska

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Mnohí budú prekvapení.

Už dnes večer sa otvoria brány do dych berúceho deja počas neľahkého obdobia, ktorému čelia obľúbené i nové postavy v dobovom seriáli. O nečakané okamihy sa postará aj príslušník SS Gerhard Krüger, ktorý bude v živote čeliť desivým veciam. Práve vďaka nim sa zmení a spraví niečo, čo by mnohým ani vo sne nenapadlo. 

Skalní fanúšikovia zatiaľ vedia, že Gerhard Krüger, ktorého stvárňuje muzikálový herec Ján Slezák, prišiel o svoju manželku. To však nie je všetko, čo mu osud v seriáli uštedril. Stane sa mu totiž ešte jedna zásadná vec, po ktorej prehodnotí, či sa naozaj vydal na tú správnu cestu, a nakoniec pôjde proti tomu, za čo bojoval, ako prezradil umelec v rozhovore pre Markízu.

Prepadnú ho pochybnosti

Diváci sa môžu tešiť na príjemnú zmenu. „Začnem chvíľami pochybovať o ideáloch ríše. A celkom ma baví taká tá rovina inej rozorvanosti, lebo doteraz sme s Maťkom Nikodýmom vytvárali atmosféru doby. O nič iné u nás v našich postavách nešlo,“ uviedol na pravú mieru sympatický herec, ktorého postava sa v novej 11. sérii prejaví vo väčšej miere. „Vyzerá to tak, že áno, že sa tam tvorcovia akoby viac rozpísali…“ potvrdil s tajomným úsmevom Ján, že Gerhard bude mať viac priestoru.

Ako bolo spomenuté, dôjde k nečakanému zvratu a príslušník SS pôjde proti hodnotám, ktoré doteraz uznával. „Začne pochybovať o tom, čo ten Führer hlása a či je to všetko v poriadku a či to nie je len jeden obrovský podvod pre „egomanstvo“ jedného človeka,“ vyšiel s pravdou von umelec.

Na konci 10. série nastal jeden z dramatických momentov, keď lekárovi Albertovi, ktorého hrá Ján Dobrík, doručili povolávací rozkaz na front. „Krüger v tom má prsty. Ale zase páči sa mi na tom jedna vec, pre môj osobný pocit a môj osobný pokoj akoby ľudský, že asi nebude až taká sviňa. Nejakým spôsobom v ňom pohol osud jeho syna Daga, že ho Thomas zachránil a riskoval tým nielen svoj život, ale aj život celej svojej rodiny,“ prezradil herec.

Takmer ako film

Najnovšie články

