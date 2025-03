Diváci Let’s Dance tomu nedokážu uveriť: Vypadnutie páru označujú za neférové, tvrdia, že mal odísť niekto iný

Ďalšie kolo Let’s Dance je za nami. Tentoraz na štvrtú porotcovskú stoličku zasadla bývalá víťazka Nela Pocisková. Na rozdiel od Zdeny Studenkovej, ktorú diváci minulý týždeň vo veľkom kritizovali, že hodnotila nespravodlivo, zdá sa, že Nele nemali čo vyčítať. Napriek tomu si diváci našli dôvod na sťažnosti.

V poslednom kole sa s tanečným parketom aj divákmi rozlúčili Zuzana Mauréry a Matej Chren. Pridali sa tak k Adamovi Šedrovi a Jasmin Affašovej, Vilémovi Šírovi a Simone Leskovskej a Šimonovi Jakušovi a Patrícii Piešťanskej. Tak ako pri posledných dvoch spomínaných pároch, aj posledné vypadnutie vyvolalo medzi divákmi silné emócie.

Ich vypadnutie nik nečakal

Herečka Zuzana Mauréry bola prvou oznámenou súťažiacou, a teda sa na jej výkony tešili diváci mesiace predtým, než tanečná horúčka na Markíze vôbec vypukla. Od začiatku od divákov dostávala pochvalné komentáre a už po prvom kole bolo jasné, že patrí k ich favoritom. V komentároch sa napríklad objavovali odkazy ako: „Bolo to nežné, bolo to nádherné. Zuzku milujem ako herečku a som nadšená, že sa dala nahovoriť na Let’s Dance.“ alebo „Na nich som sa špeciálne tešila… Obaja veľmi charizmatickí… Veľmi pekné to bolo.“

O to viac ostali ľudia v šoku po štyroch kolách, počas ktorých tento pár nešetrili chválou, že práve oni sa stali ďalšími vypadnutými. Po waltze, jive, rumbe a viedenskom valčíku sa im osudným stalo paso doble, počas ktorého sa Mauréry premenila v rockerku a jej vzhľad diváci v komentároch prirovnávali k filmovej postave Bellatrix zo ságy Harryho Pottera.

Čo sa však divákom na tomto vystúpení nepáčilo, bol výber hudby. Museli tak súhlasiť so slovami porotcu Ďurovčíka a odkázali, že sa na túto hudbu jednoducho nedalo tancovať. A možno práve to sa stalo tomuto páru osudným a prispelo k ich vypadnutiu. Ich odchod zo súťaže v divákoch vyvolal nielen smútok, ale tiež hnev, keďže vo veľkom v komentároch odkazovali, že mal vypadnúť iný pár.

Už po vypadnutí Šimona Jakuša sa diváci zhodli, že skončiť nemal, keďže bol v súťaži ešte jeden slabší pár. Ako sme informovali v článku, mnohí bez okolkov písali, že by radšej poslali domov Petra Sagana a rovnaká situácia sa zopakovala znova.

„Je mi to ľúto, Zuzka bola lepšia ako Sagan,“ znel napríklad jeden z komentárov pod príspevkom, v ktorom televízia oznámila vypadnutie Mauréry a Chrena. „Akože… Vypadli neprávom. Prečo doteraz každý, kto bol posledný v tabuľke, tak aj po ,,sms” vypadol? Dnes posledný Sagan a zrazu sa tak premiešala tabuľka? Veľmi úbohé… Mauréry bola lepšia ako Sagan,“ znel iný komentár.

V treťom zas stálo: „Peter Sagan mal vypadnúť a všetci to dobre vieme. Je to škoda, Zuzana je skvelá.“

„Ako Juraj Bača pár ročníkov dozadu povedal: Pochopil som, že to nie je fér a že tu ide vlastne viac o šou než o tanec. A stále má pravdu,“ skonštatovala bez okolkov ďalšia diváčka.