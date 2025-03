Diváci Let’s Dance nešetria smútkom ani výčitkami: Ľutujú tanečníka a z neúspechu vinia jeho partnerku

Tanečná šou naberá na obrátkach. Diváci zisťujú, aký veľký talent majú slovenské celebrity a zároveň sa tešia z výkonov šikovných tanečníkov, ktorým fandili už v predošlých sériách. Stále však ide o súťaž, a tak sa aj v tomto kole museli rozlúčiť s jedným z párov, ktorých výkon nebol najlepší.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

V druhom kole to boli Adam Šedro a Jasmin Affašová, pričom to bol pre influencera aj tak úspech, keďže oproti niektorým jeho súperom skutočne tancoval na takejto úrovni prvýkrát. Teraz sa vypadnutými stali Vilém Šír a Simona Leskovská a svoje účinkovanie v Let’s Dance zakončili tancom na motívy filmu Tri oriešky pre Popolušku.

Obviňujú jeho partnerku

Ako však ukázali komentáre na Facebooku aj Instagrame, ľudia obviňujú z ich neúspechu Simonu a nešetrili poznámkami o tom, ako mal Vilda dostať lepšiu partnerku. V minulosti totiž tancoval s Jankou Kovalčíkovou či speváčkou Tinou a po boku Kovalčíkovej dokonca vyhral. Diváci tak naplno spoznali rozsah jeho schopností a myslia si, že ich v tejto sérii pre výber partnerky nemohol ukázať naplno.

„Dalo sa to čakať, Simona veľmi chcela, ale tie hrubé a ťažkopádne pohyby nemali s tancom nič spoločné a ani taký perfektný tanečník ako Vilda nemohol urobiť viac,“ skonštatovala diváčka. Ďalšia zas bez okolkov odkázala: „Akože Vilda si toto nezaslúžil, 3-krát po sebe bol vo finále… Ja som hneď povedala, že poletí vďaka nej veľmi skoro… Toto ste mu dali ako za trest… Dúfam, že o rok to bude zas tak, ako to má byť… Je mi ho ľúto.“

Tretia píše: „Škoda, dostal zlú partnerku, ktorá nevie tancovať…“ Štvrtá súhlasí: „Vildo bol super, ale ona čisté drevo.“ Iná sa pridáva a nešetrí kritikou: „Vilda dostal najhoršiu tanečníčku… Ale snažil sa… Škoda.“

A hoci ich bolo veľmi málo, našli sa aj komentáre, v ktorých sa diváci Simony zastali. Napríklad: „Strašné komenty tu čítam. Vôbec netancovala tak strašne, ako to tu všetci múdri popisujú. Práveže tento rok je Let’s Dance veľmi vyvážené a rozdiel medzi súťažiacimi naozaj nie je veľký. Bol to pekný valčík, Simonka to zvládla ako najlepšie vedela, ale určite nie je drevo či ohreblo! Ľudia zamyslite sa nad svojimi reakciami, prosím vás!“

Ďalšia diváčka zas poukázala na to, že nielen Vilda nedostal partnerku, ktorá by sa mu po tanečnej stránke vyrovnala. Napísala: „Plačete, že chudák Vildo dostal prvýkrát nie veľmi talentovanú partnerku. A čo taká brutálna Eliška, ktorá má drevo každý rok, chúďa, a len raz dostala šikovného parťáka. Všetci tanečníci sú tam úžasní. Hold, niektorí sa tam s „celebritami“ viac nadrú, iní menej. A niektorí dostanú stále len nadaných, ako napríklad Matyáš (vďakabohu).“